Finspångs kommun söker näringslivsstrateg
2025-10-17
Vill du jobba med oss?
Vi söker dig som med helhetssyn, energi och engagemang vill vara med och utveckla vårt samarbete med näringslivet och vara med och skapa en spännande framtid i och för Finspångs kommun.
Vad kan vi erbjuda dig?
Finspång är inne i ett spännande skede där flera av de lokala industrierna expanderar och företagen utvecklas och vissa är mitt inne i historiskt stora expansioner. De kommande åren kommer vi att arbeta aktivt med tillväxt, utveckling och förbättring av företags- och företagarklimat. I detta arbete har du som vår näringslivsstrateg en viktig roll. Arbetet ger stora möjligheter att påverka och bidra till ett Finspång som möter näringslivets och medborgarens behov på bästa sätt.
Dina framtida arbetsuppgifter
Som näringslivsstrateg är du kommunens resurs för att stärka samarbete och relationer med de lokala företagen och företagarna. Allt i syfte att förbättra Finspångs lokala företagsklimat. Det gör du genom att utveckla samarbetet mellan företag, företagare och kommunen och att stärka samarbetet mellan kommunen och företagarorganisationer som Tillväxt Finspång och Företagarna. Allt för att därigenom skapa förutsättningar för befintliga företag att växa och nya företag att etablera sig i Finspång. Utifrån företagandets behov förväntas du inspirera, samordna och leda genomförandet av aktiviteter och åtgärder som förbättrar det lokala företagsklimatet. Det arbetet sker i samarbete och dialog med kommunens samtliga verksamheter och med Tillväxt Finspång (kommun och näringslivsgemensam förening). Finspång har mycket goda geografiska förutsättningar för en framtida expansion av företag och företagande genom kommande utbyggnad av väg 51 (Förbifart Finspång) och närhet till större städer och regioner som Norrköping, Linköping och Örebro. Näringslivsstrategen kommer vara avgörande i arbetet med att få fler företag att etablera sig i Finspång. Många av industriföretagen i Finspång har idag en stark tillväxt vilket gör att kompetensförsörjningsfrågor och myndighetsfrågor som är kopplade till expansion kommer att vara ett fokusområde i arbetet.
Tjänsten finns organisatorisk inom ledningsstaben och kommer att arbeta i nära samarbete med kommunledning, övriga sektorer och det lokala näringslivet. Tjänsten är placerad direkt under kommundirektör.
Vem är du?
Vi vill att du har:
- Erfarenhet av att driva/vara väl insatt i företagandets villkor
- Erfarenhet av kommunal eller offentlig verksamhet
- God förmåga till helhetssyn
- God förmåga till relationsskapande och byggande av samarbete
- Hög analytisk och pedagogisk förmåga
- Har relevant eftergymnasial utbildning eller motsvarande
Som person är du resultatinriktad, tydlig och lyhörd. Du är nyfiken, modig och prövar gärna nytt. Du har en god förmåga att samarbeta och skapa goda relationer, såväl internt som externt. Du gillar att inspirera andra och skapa nätverk och vara social.
Vi söker dig som inte är rädd för att jobba där det behövs och som vill utvecklas på bredden. Här jobbar vi som gillar att få saker gjorda och gärna jobbar tillsammans och nära andra.
Tjänsten tillsätts under förutsättning av erforderliga beslut.
Vi driver Finspång framåt!
Finspång har ett rikt och varierat utbud av kultur, unika historiska miljöer och mötesplatser. Det är en levande industriort med ett starkt näringsliv med närhet till kringliggande städer. Tillsammans med näringslivet har Finspångs kommun fastslagit en gemensam vision att vi till år 2035 ska ha 30 000 invånare. Finspång utvecklas genom en drivkraft att möta samtiden och framtiden. Därför styrs kommunens verksamheter utifrån FN:s globala mål. Genom att agera lokalt för att påverka globalt vill vi bidra till en hållbar framtid för människor och miljö. Som medarbetare i Finspångs kommun är du vår viktigaste resurs. Du och dina kollegor förbättrar vardagen för andra - varje dag. Här får du möjlighet att göra skillnad, ge service till andra och ta ansvar för Finspångs utveckling. Tillsammans bygger vi stolthet och arbetsglädje på en arbetsplats som präglas av öppenhet och samarbete.
Vi har en förmånsportal genom företaget Benify; Fördel Finspång, där alla våra medarbetare får ta del av förmåner, rabatter och andra erbjudanden av många olika slag, exempelvis friskvårdsbidrag.
För att ge bästa möjliga service till våra kommuninvånare eftersträvar vi en personalsammansättning som speglar mångfalden i Finspångs kommun. I Finspångs kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska ringa till annonsens kontaktperson som kommer att guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Innan anställning i Finspångs kommun ska giltig identitetshandling visas.
