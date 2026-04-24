Finspångs kommun söker Kommunsekreterare
2026-04-24
Vill du jobba med oss?
Kansli- och utvecklingsavdelningen är en spännande med höga ambitioner, härliga kollegor och intressanta arbetsuppgifter som avlöser varandra i ett högt tempo! Finspångs kommun är inne i ett utvecklingsarbete kring vårt arbetssätt där vi har fokus på att i större utsträckning stödja kommunens medarbetare och kommunens invånare.
Vad kan vi erbjuda dig?
Som kommunsekreterare är du spindeln i nätet och tillser att de handläggare som har ärenden som ska upp till kommunstyrelsen bereds och att det finns underlag för beslut. Eftersom Finspång endast har kommunstyrelsen som sin enda verksamhetsnämnd innebär det att denna roll har ett stort ansvar för de politiska sammanträdena och att besluten blir rätt.
Dina framtida arbetsuppgifter
Kommunsekreteraren har en nyckelroll mellan politik och förvaltningsorganisationen. Som kommunsekreterare har du en viktig roll med ansvar för de politiska forum som ligger inom kansliets uppdrag. Du ansvarar, tillsammans med de medarbetarna på avdelningen, för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, dess utskott och beredningar, kommunrevisionen, valnämnden, krisledningsnämnden samt koncernmoderbolaget Finspångs Förvaltnings- och industrihus AB.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Sammanträden: Planera och ansvara för genomförandet av politiska sammanträden. Upprätta tjänsteutlåtande, hantera beredningsmöten, sammanställa kallelse, distribuera möteshandlingar och skriva protokoll.
Administration: Ge administrativt stöd till förtroendevalda och kommunledning. I detta arbete ingår också registratur av ärenden.
Utveckling: Identifiera och genomföra förbättringar i ärendeberedningsprocessen för att öka effektiviteten och kvaliteten.
Kommunikation: Säkerställa att beslutshandlingar kommuniceras tydligt och korrekt till alla berörda parter inom och utanför organisationen.
Handläggning/Utredning: Bistå i beredningsarbetet av vissa ärenden.
Vem är du?
Vi söker en person med högskoleutbildning med relevant inriktning som exempelvis statsvetare, samhällsvetare eller annan bakgrund som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation och särskilt inom kommunal förvaltning. Du är självständig och trygg i din arbetsroll och vill leverera kvalitativ administrativ service till förtroendevalda och tjänstepersoner i organisationen. Du har en mycket god kommunikativ förmåga, såväl i tal som skrift, samt vana att arbeta i ärendehanteringssystem och registratur.
Arbetsuppgifterna kräver hög grad av självständighet och initiativförmåga. Arbetet är händelsestyrt och det är stundtals mycket högt tempo. Effektivitet och noggrannhet är viktigt.
Som kommunsekreterare måste du kunna hantera flera arbetsuppgifter parallellt och utföra dina uppgifter med hög kvalitet. Du gillar att arbeta strukturerat och finner glädje i ordning och reda.
Övrigt?
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Vi driver Finspång framåt!
Finspång har ett rikt och varierat utbud av kultur, unika historiska miljöer och mötesplatser. Det är en levande industriort med ett starkt näringsliv med närhet till kringliggande städer. Finspång utvecklas genom en drivkraft att möta samtiden och framtiden. Därför är FNs globala mål integrerade i kommunens styrning. Genom att agera lokalt för att påverka globalt vill vi bidra till en hållbar framtid för människor och miljö. Som medarbetare i Finspångs kommun är du vår viktigaste resurs. Du och dina kollegor förbättrar vardagen för andra - varje dag. Här får du möjlighet att göra skillnad, ge service till andra och ta ansvar för Finspångs utveckling. Tillsammans bygger vi stolthet och arbetsglädje på en arbetsplats som präglas av öppenhet och samarbete.
Vi har en förmånsportal genom företaget Benifex; Fördel Finspång, där alla våra medarbetare får ta del av förmåner, rabatter och andra erbjudanden av många olika slag, exempelvis friskvårdsbidrag.
För att ge bästa möjliga service till våra kommuninvånare eftersträvar vi en personalsammansättning som speglar mångfalden i Finspångs kommun. I Finspångs kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
När du söker ett jobb i vårt rekryteringssystem diarieförs din ansökan. Det beror på att vi är en offentlig verksamhet. Din ansökan blir då en allmän handling när vi har mottagit den. Det innebär att ansökningshandlingarna kan begäras ut av den som vill. Undantag är ansökningar från personer som har skyddad identitet.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska ringa till annonsens kontaktperson som kommer att guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Innan anställning i Finspångs kommun ska giltig identitetshandling visas.
För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning, verksamhet för barn och ungdomar samt vid ledande befattningar ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen.
Inför rekryteringsarbetet har Finspångs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Finspångs kommun
(org.nr 212000-0423), http://www.finspang.se/
Bergslagsvägen 13-15 (visa karta
)
612 80 FINSPÅNG
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ledningsstab, Kansli - och utvecklingsavdelning Kontakt
Vision Vision 0122-85720 Jobbnummer
9874280