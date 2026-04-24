Finspångs kommun söker kock till Måltidsservice
Vill du jobba med oss?
Måltidsservice ingår i sektor samhällsbyggnad och har 20 tillagnings- och mottagningskök.
Vi söker nu kock till en tjänst där du får möjlighet att arbeta mot grundskolematlagning i ett tillagningsskök i Finspångs tätort.
Vad kan vi erbjuda dig?
Hos oss kan du som kock både utmanas, utvecklas och vara med och göra skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Du får möjlighet att engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter och skapa matglädje i hela Finspång.
Måltidsservice arbetar aktivt med utbildning internt bland annat i specialkost.
Hos oss erbjuds du en heltidstjänst där arbetstiden är förlagd till dagtid helgfria dagar.
Dina framtida arbetsuppgifter
I Finspångs kommun strävar Måltidsservice mot ett hållbart arbete genom att minska matsvinnet, använda ekologiska livsmedel, svenska livsmedel och närproducerade råvaror i säsong.
Som kock i ett av måltidsservice kök är du med och skapar goda vanor hos våra gäster genom att erbjuda modern, god, varierad och näringsriktig mat.
Rollen innebär också
Arbetet innebär variation och utmaningar. Som kock arbetar du självständigt och hanterar matlagning utifrån givna ramar och recept.
Andra arbetsuppgifter som ingår är beredning av råkost, servering i matsal, disk, egenkontroll, beställningar, självklart enligt enhetens riktlinjer.
Vem är du?
Vi söker dig som:
har kockutbildning
har praktisk erfarenhet från arbete i storkök med tillagning av mat inklusive specialkost
är ansvarstagande och flexibel
är lösningsorienterad
har B-körkort
erfarenhet av konsistensanpassad kost till äldreomsorgen är meriterande
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten.
Du behöver ha god kunskap i svenska språket samt ha datavana då många kontakter hanteras via samtal och e-post och flera arbetsuppgifter utförs digitalt.
Arbetstid är helgfria vardagar.
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
Vi driver Finspång framåt!
Finspång har ett rikt och varierat utbud av kultur, unika historiska miljöer och mötesplatser. Det är en levande industriort med ett starkt näringsliv med närhet till kringliggande städer. Finspång utvecklas genom en drivkraft att möta samtiden och framtiden. Därför är FNs globala mål integrerade i kommunens styrning. Genom att agera lokalt för att påverka globalt vill vi bidra till en hållbar framtid för människor och miljö. Som medarbetare i Finspångs kommun är du vår viktigaste resurs. Du och dina kollegor förbättrar vardagen för andra - varje dag. Här får du möjlighet att göra skillnad, ge service till andra och ta ansvar för Finspångs utveckling. Tillsammans bygger vi stolthet och arbetsglädje på en arbetsplats som präglas av öppenhet och samarbete.
Vi har en förmånsportal genom företaget Benifex; Fördel Finspång, där alla våra medarbetare får ta del av förmåner, rabatter och andra erbjudanden av många olika slag, exempelvis friskvårdsbidrag.
För att ge bästa möjliga service till våra kommuninvånare eftersträvar vi en personalsammansättning som speglar mångfalden i Finspångs kommun. I Finspångs kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
När du söker ett jobb i vårt rekryteringssystem diarieförs din ansökan. Det beror på att vi är en offentlig verksamhet. Din ansökan blir då en allmän handling när vi har mottagit den. Det innebär att ansökningshandlingarna kan begäras ut av den som vill. Undantag är ansökningar från personer som har skyddad identitet.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska ringa till annonsens kontaktperson som kommer att guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Innan anställning i Finspångs kommun ska giltig identitetshandling visas.
För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning, verksamhet för barn och ungdomar samt vid ledande befattningar ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen.
Inför rekryteringsarbetet har Finspångs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Sista dag att ansöka är 2026-05-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Finspångs kommun
(org.nr 212000-0423), http://www.finspang.se/
Bergslagsvägen 13-15 (visa karta
)
612 80 FINSPÅNG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Måltidsservice Kontakt
Kommunal Kommunal kommunal@finspang.se 010-4428704 Jobbnummer
9875574