Finspångs kommun söker beredskapssamordnare
Finspångs kommun / Säkerhetsjobb / Finspång
2026-01-05
Vill du jobba med oss?
Finspångs kommun söker nu en engagerad och ansvarstagande beredskapssamordnare som vill bidra till att stärka vår krisberedskap, säkerhet och totalförsvarsförmåga.
Du blir en del av vårt strategiska trygghets- och säkerhetsarbete och får en nyckelroll i att utveckla rutiner, processer och planer för att hantera samhällsstörningar och kriser.
Vad kan vi erbjuda dig?
Som beredskapssamordnare ansvarar du för att samordna och driva organisationens arbete inom krisberedskap, kontinuitetsplanering och totalförsvar. Du arbetar både operativt och strategiskt med att stötta kommunens verksamheter, analysera risker och säkerställa att organisationen har en god förmåga att hantera allt från vardagshändelser till extraordinära händelser.
Rollen är organisatorisk placerad i sektor samhällsbyggnad, direkt under kommunens samhällsbyggnads- och säkerhetschef. Du kommer att ingå i sektor samhällsbyggnads ledningsgrupp.
Dina framtida arbetsuppgifter
Detta är en bred roll med en blandning av operativa och strategiska uppgifter. I rollen ingår bland annat att:
- Samordna, utveckla och implementera kommunens krisberedskaps- och totalförsvarsarbete
- Driva arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser (RSA)
- Stödja verksamheten i kontinuitetsplanering och incidenthantering
- Planera, genomföra och utvärdera övningar och utbildningar
- Samverka internt och externt med exempelvis kommuner, räddningstjänster, länsstyrelser och myndigheter
Vem är du?
Du har examen från relevant högskoleutbildning, eller erfarenhet och kunskaper som arbetsgivaren anser likvärdig.
Du är en person som trivs i en roll där du får kombinera analys och struktur med samverkan och kommunikation. Du har lätt för att skapa förtroende och bygga relationer, och du motiveras av att arbeta för att stärka samhällets och organisationens förmåga att hantera kriser och störningar.
Som person är du trygg, nyfiken och lösningsorienerad. Du har förmågan att se både helheten och detaljerna, och du arbetar metodiskt även när tempot är högt eller när situationer förändras snabbt. Du tar ansvar, driver processer framåt och har en god pedagogisk förmåga som gör att du kan utbilda, tydliggöra och förklara komplexa sammanhang på ett begripligt sätt.
Övrigt
B-körkort är ett krav.
Tjänsten som beredskapssamordnare är säkerhetsklassad vilket innebär att anställningen förutsätter en godkänd säkerhetsprövning inkluderat säkerhetsreferenser, säkerhetsprövningsintervju samt registerkontroll. Svenskt medborgarskap är en förutsättning för anställningen.
Läs mer om registerkontroll och säkerhetsklass här: https://www.sakerhetspolisen.se/sakerhetsskydd/personalsakerhet/registerkontroll-och-sakerhetsklass.html.
Frågor om säkerhetsprövning samt registerkontroll görs till kontaktpersonerna nedan.
Tillträde: efter överenskommelse
Urval sker löpande.
Vi driver Finspång framåt!
Finspång har ett rikt och varierat utbud av kultur, unika historiska miljöer och mötesplatser. Det är en levande industriort med ett starkt näringsliv med närhet till kringliggande städer. Tillsammans med näringslivet har Finspångs kommun fastslagit en gemensam vision att vi till år 2035 ska ha 30 000 invånare. Finspång utvecklas genom en drivkraft att möta samtiden och framtiden. Därför styrs kommunens verksamheter utifrån FN:s globala mål. Genom att agera lokalt för att påverka globalt vill vi bidra till en hållbar framtid för människor och miljö. Som medarbetare i Finspångs kommun är du vår viktigaste resurs. Du och dina kollegor förbättrar vardagen för andra - varje dag. Här får du möjlighet att göra skillnad, ge service till andra och ta ansvar för Finspångs utveckling. Tillsammans bygger vi stolthet och arbetsglädje på en arbetsplats som präglas av öppenhet och samarbete.
Vi har en förmånsportal genom företaget Benifex; Fördel Finspång, där alla våra medarbetare får ta del av förmåner, rabatter och andra erbjudanden av många olika slag, exempelvis friskvårdsbidrag.
För att ge bästa möjliga service till våra kommuninvånare eftersträvar vi en personalsammansättning som speglar mångfalden i Finspångs kommun. I Finspångs kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
När du söker ett jobb i vårt rekryteringssystem diarieförs din ansökan. Det beror på att vi är en offentlig verksamhet. Din ansökan blir då en allmän handling när vi har mottagit den. Det innebär att ansökningshandlingarna kan begäras ut av den som vill. Undantag är ansökningar från personer som har skyddad identitet.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska ringa till annonsens kontaktperson som kommer att guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Innan anställning i Finspångs kommun ska giltig identitetshandling och i det fall som befattningen kräver det även utdrag ur belastningsregister visas.
Inför rekryteringsarbetet har Finspångs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/721". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Finspångs kommun
(org.nr 212000-0423) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Samhällsbyggnad, Strategenheten Kontakt
Helene From 0122-85060 Jobbnummer
9668632