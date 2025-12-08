Finspångs fritidsgård söker fritids- och ungdomsledare, visstidsanställning
2025-12-08
Vill du jobba med oss?
Vill du vara en del i arbetet med att utveckla framtidens mötesplats samtidigt som du blir en viktig del i unga människors liv? Då kan du vara personen vi söker!
Vilka är vi? Hörnans fritidsgård är en del av Finspångs kommuns fritidsverksamhet och är en trygg och inspirerande mötesplats för barn och unga som går i årskurs 6-9.
Vi är också en del ett samarbete mellan flera aktörer som tillsammans skapar en meningsfull fritid för barn och ungdomar i Finspång.
På fritidsgården arbetar flera engagerade medarbetare, varav en är samordnare.
Vad kan vi erbjuda dig?
Som fritids- och ungdomsledare hos oss får du en varierad och social roll där du möter och stöttar unga i åldern 13-16 år i deras fritid. Du deltar, genomför och utvärderar aktiviteter tillsammans med både kollegor och besökare.
Arbetstiderna är förlagda till dagtid och främst på eftermiddags- och kvällstid då verksamheten är öppen måndag-torsdag mellan klockan14-20 samt fredag 14-22. Under skolloven erbjuds olika aktiviteter dagligen och ibland även utflykter.
Vem är du?
Vi söker dig som har en relevant utbildning eller annan erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av att arbeta med ungdomar inom pedagogisk verksamhet eller föreningsliv, och du är van att samarbeta med olika organisationer för att skapa meningsfulla aktiviteter. Kunskap och erfarenhet av arbete i öppen verksamhet är meriterande.
Som person är du social, driven och trivs i en verksamhet med högt tempo. Du gillar att ha många bollar i luften, är bra på att skapa relationer och ser samverkan som en naturlig del av arbetet. Vi tror att du är en person som snabbt bygger förtroende, både med unga och vuxna, och som ser möjligheter där andra ser hinder. Om du dessutom har ett genuint engagemang för ungdomars utveckling och vill bidra till en trygg och inkluderande miljö, då är du den vi söker!
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi driver Finspång framåt!
Finspång har ett rikt och varierat utbud av kultur, unika historiska miljöer och mötesplatser. Det är en levande industriort med ett starkt näringsliv med närhet till kringliggande städer. Tillsammans med näringslivet har Finspångs kommun fastslagit en gemensam vision att vi till år 2035 ska ha 30 000 invånare. Finspång utvecklas genom en drivkraft att möta samtiden och framtiden. Därför styrs kommunens verksamheter utifrån FN:s globala mål. Genom att agera lokalt för att påverka globalt vill vi bidra till en hållbar framtid för människor och miljö. Som medarbetare i Finspångs kommun är du vår viktigaste resurs. Du och dina kollegor förbättrar vardagen för andra - varje dag. Här får du möjlighet att göra skillnad, ge service till andra och ta ansvar för Finspångs utveckling. Tillsammans bygger vi stolthet och arbetsglädje på en arbetsplats som präglas av öppenhet och samarbete.
Vi har en förmånsportal genom företaget Benify; Fördel Finspång, där alla våra medarbetare får ta del av förmåner, rabatter och andra erbjudanden av många olika slag, exempelvis friskvårdsbidrag.
För att ge bästa möjliga service till våra kommuninvånare eftersträvar vi en personalsammansättning som speglar mångfalden i Finspångs kommun. I Finspångs kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska ringa till annonsens kontaktperson som kommer att guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Innan anställning i Finspångs kommun ska giltig identitetshandling visas.
Maria Samson 0122-85013
9633426
