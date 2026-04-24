Finspångs förskolor i ytterområdena söker timvikarie
Vill du jobba med oss?
Är du en flexibel och serviceinriktad person som vill arbeta som timvikarie i våra förskolor?
I Finspångs kommun finns 15 kommunala förskolor, spridda över hela kommunen.
Vi söker nu dig som vill arbeta som timvikarie på våra landsbygdsförskolor i Sonstorp, Ljusfallshammar, Igelfors, Ekesjö, Brenäs och Rejmyre.
Som timvikarie ersätter du ordinarie personal vid frånvaro. Arbetspassen kan variera i längd - ibland är de kortare, ibland längre, beroende på verksamhetens behov.
Eftersom förskolorna ligger utanför centralorten där kollektivtrafiken är begränsad, behöver du ha körkort och tillgång till bil för att ta dig till arbetsplatserna.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett genuint intresse för barn och deras utveckling.
Det är meriterande om du har dokumenterad erfarenhet av arbete med barn, samt utbildning som barnskötare eller annan likvärdig utbildning.
För att trivas och lyckas i rollen behöver du vara självgående, stabil och ha en hög grad av personlig mognad. Du tar gärna initiativ, är trygg i mötet med både barn och vårdnadshavare, och bidrar till en positiv och trygg miljö i förskolan. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi värdesätter att du är flexibel, samarbetsvillig och har ett förhållningssätt som vilar på förskolans läroplan och värdegrund.
När du skickar in din ansökan behöver du även beställa ett utdrag ur polisens belastningsregister (för arbete inom förskola och skola). Utdraget är kostnadsfritt men kan ta upp till 2-3 veckor att få hem. Du visar upp det vid en eventuell intervju.
Beställ här:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/blanketter---skola-eller-forskola/
Vi driver Finspång framåt!
Finspång har ett rikt och varierat utbud av kultur, unika historiska miljöer och mötesplatser. Det är en levande industriort med ett starkt näringsliv med närhet till kringliggande städer. Finspång utvecklas genom en drivkraft att möta samtiden och framtiden. Därför är FNs globala mål integrerade i kommunens styrning. Genom att agera lokalt för att påverka globalt vill vi bidra till en hållbar framtid för människor och miljö. Som medarbetare i Finspångs kommun är du vår viktigaste resurs. Du och dina kollegor förbättrar vardagen för andra - varje dag. Här får du möjlighet att göra skillnad, ge service till andra och ta ansvar för Finspångs utveckling. Tillsammans bygger vi stolthet och arbetsglädje på en arbetsplats som präglas av öppenhet och samarbete.
Vi har en förmånsportal genom företaget Benifex; Fördel Finspång, där alla våra medarbetare får ta del av förmåner, rabatter och andra erbjudanden av många olika slag, exempelvis friskvårdsbidrag.
För att ge bästa möjliga service till våra kommuninvånare eftersträvar vi en personalsammansättning som speglar mångfalden i Finspångs kommun. I Finspångs kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
När du söker ett jobb i vårt rekryteringssystem diarieförs din ansökan. Det beror på att vi är en offentlig verksamhet. Din ansökan blir då en allmän handling när vi har mottagit den. Det innebär att ansökningshandlingarna kan begäras ut av den som vill. Undantag är ansökningar från personer som har skyddad identitet.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska ringa till annonsens kontaktperson som kommer att guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Innan anställning i Finspångs kommun ska giltig identitetshandling visas.
För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning, verksamhet för barn och ungdomar samt vid ledande befattningar ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen.
Inför rekryteringsarbetet har Finspångs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
(org.nr 212000-0423), http://www.finspang.se/
Bergslagsvägen 13-15 (visa karta
)
612 80 FINSPÅNG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Utbildning, Förskola/Grundskola, låg och mellanstadie, Förskoleområde C
Kommunal
9874337