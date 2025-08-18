Finsnickare/verkstadssnickare till växande företag!
Sibe Construction AB / Snickarjobb / Göteborg Visa alla snickarjobb i Göteborg
2025-08-18
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sibe Construction AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Tjörn
eller i hela Sverige
Är du en skicklig finsnickare som älskar att skapa med händerna - och som vill vara en del av ett tryggt, växande företag?
Hos GG Snickeri, en del av Göfast Gruppen, får du chansen att arbeta i en välutrustad verkstad, ta eget ansvar och driva dina projekt från idé till färdig produkt. Här värdesätter vi både yrkesskicklighet och personligt engagemang - och nu söker vi dig som vill bli vår nästa kollega.
Om Göfast Gruppen och GG Snickeri
Göfast Gruppen har sedan 1988 byggt upp ett starkt rykte som en pålitlig helhetsleverantör inom bygg- och elservice. Vår slogan "Ditt projekt. Vårt ansvar." är mer än ord - det är ett löfte om kvalitet, service och trygghet.
Vi är idag cirka 100 engagerade medarbetare som delar samma yrkesstolthet och vilja att göra ett riktigt bra jobb varje gång.
Bredvid vårt huvudkontor på Ringön hittar du GG Snickeri - vår egen verkstad där vi reparerar, renoverar och skapar unika trädetaljer för både privata och kommersiella kunder. Här blandas hantverkstradition med modern teknik, och nu söker vi dig som vill vara en del av vår vardag.
Om rollen
Som finsnickare hos oss får du arbeta med allt från att ge nytt liv åt köksluckor, bänkskivor, dörrar och fönster - till att skapa platsbyggda möbler helt från grunden.
Du kommer självständigt att driva dina projekt, ibland med kundbesök för att ta mått och diskutera lösningar. I de fall det behövs har du tillgång till servicebil. Vi söker dig som både kan leverera precision och kvalitet - och samtidigt arbeta effektivt när det behövs.
Vi tror att du:
Har minst 5 års erfarenhet av verkstadssnickeri och är trygg i att hantera trätekniska maskiner
Är utbildad verkstadssnickare/finsnickare
Har B-körkort och goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
Är självgående, noggrann och ser möjligheter i varje projekt
Gärna vill vara med och utveckla snickeriverksamheten framåt
Varför du kommer trivas hos oss
Här blir du en viktig del av ett mindre, sammansvetsat team inom ett större, stabilt företag. Du får stor frihet i ditt arbete, möjlighet att sätta din egen prägel på projekten och arbeta i en miljö där hantverket alltid står i centrum.
Redo att ta nästa steg i din snickarkarriär?
Välkommen med din ansökan redan idag!
Frågor?
Göfast Gruppen samarbetar i denna rekrytering med Sibe Construction AB.
Kontakta rekryteringsansvarig Jimmy Eriksson på 0706-691988 eller jimmy@sibeconstruction.se
Läs mer om oss på www.sibeconstruction.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sibe Construction AB
(org.nr 559474-0754), https://www.gofastgruppen.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
GG Snickeri AB Kontakt
Charlotte Ramstedt charlotte@sibeconstruction.se Jobbnummer
9461892