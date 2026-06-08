Finsnickare sökes
Submit AB / Möbelsnickarjobb / Stockholm Visa alla möbelsnickarjobb i Stockholm
2026-06-08
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Vi på Submit söker nu efter en Finsnickare till vår samarbetspartner i Stockholm.Erfaren Snickare till Produktion – Submit Bemanning
Är du en skicklig snickare med känsla för kvalitet och detaljer?
Submit Bemanning söker nu en erfaren snickare till en spännande produktionsverksamhet. Här får du arbeta med specialanpassade lösningar, kundunika projekt och högkvalitativt hantverk i en modern produktionsmiljö.Publiceringsdatum2026-06-08Om tjänsten
Som snickare kommer du att vara en viktig del av produktionen och arbeta med tillverkning, montering och färdigställande av olika träkonstruktioner och inredningslösningar. Arbetet kräver noggrannhet, yrkesstolthet och ett öga för detaljer.
Du kommer bland annat att arbeta med:
Tillverkning och montering enligt ritningar
Bearbetning och sammanfogning av trä och andra material
Kvalitetskontroll och färdigställande av produkter
Samarbete med produktionsteam och projektledare
Anpassning av kundspecifika lösningar
Vi söker dig som
Har erfarenhet som snickare, möbelsnickare eller finsnickare
Kan läsa och arbeta efter ritningar
Är noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten
Har god samarbetsförmåga
Trivs i en produktionsmiljö
Talar svenska eller engelska
Meriterande om du har erfarenhet av maskiner för träbearbetning och arbete med specialsnickerier eller inredningsproduktion.
Plats: Norra Stockholm Start: Omgående Lön: Enligt ÖK Arbetstid: 7-16Om företaget
Vi på Submit kännetecknas av ett genuint engagemang och strävar alltid efter att skapa de mest gynnsamma förutsättningarna. Vi värdesätter varje individ och sätter stor värdering på att skapa en arbetsmiljö där våra medarbetare inte bara trivs utan också har möjlighet att utvecklas fullt ut.
Som konsult hos Submit öppnas dörrar till professionell tillväxt och möjligheter att bygga värdefulla nätverk som kommer att vara en tillgång för dig i framtiden. Vi tror på att investera i våra medarbetares personliga och professionella utveckling. Därför tillhandahåller vi en dedikerad konsultchef som stöttar dig genom hela din resa, och som finns där för att ge vägledning och stöd på vägen mot framgång.
Låter detta som något för dig? Ansök idag! Vid frågor om tjänsten kontakta xxx@submitbemanning.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7873345-2042094". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Submit AB
(org.nr 559072-8837), https://submitab.teamtailor.com
Fannys väg (visa karta
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131 54 NACKA Arbetsplats
Submit Bemanning Jobbnummer
9953370