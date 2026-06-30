Finsnickare | Lernia | Stockholm
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2026-06-30
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Vi söker nu en driven Verkstadsnickare till uppdrag i Saltsjö‐Boo. Är du skicklig med trä, noggrann i hantverket och trivs med varierande snickeriarbeten? Då kan detta vara nästa steg i din karriär!Publiceringsdatum2026-06-30Om tjänsten
Som finsnickare hos oss arbetar du med högkvalitativa snickeriuppgifter där precision och finish är avgörande. Arbetsuppgifterna innefattar arbete med klassisk finsnickeri och lackering. Arbetet sker i en verkstadsmiljö med fokus på kvalitet och säkerhet.
Placering: Saltsjö‐Boo
Arbetstider: Dagtid, Måndag-Torsdag 06:30-16:00, Fredag 06:30-11:30
Start: enligt överenskommelse/omgåendeArbetsuppgifter
Arbeta med tillverkning av specialsnickerier
Finish‐ och detaljarbete med hög kvalitet, lackeringsarbete
Vara behjälplig i verkstaden
Arbeta administrativt, materialbeställning
Underhåll av verktyg och maskiner samt säkerställande av en säker arbetsmiljö
Dokumentation av arbeten och avvikelser vid behov
Om dig
Vi söker dig som är praktiskt lagd, noggrann och har ett öga för detaljer. Du tar ansvar för ditt arbete, trivs med att samarbeta i team och kan arbeta självständigt när projekten kräver det. Du har en positiv inställning till kvalitet och säkerhet i arbetet.
Formella krav
Erfarenhet av finsnickeri och arbete med trä
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Ritningsläsning
Erfarenhet av verkstadsnickeri
Vana av snickerimaskiner
Meriterande kvalifikationer
Cad/Cam program
Topsolid
CNC Kunskaper
Körkort B
Truckkort A+B
Som en av oss
Som bemanningskonsult via oss får du marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi erbjuder även företagshälsovård, friskvårdsbidrag och stöd från en konsultchef som följer upp din anställning och hjälper dig utvecklas i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings‐ och rekryteringsföretag med närvaro över hela landet. Vi förmedlar uppdrag till attraktiva arbetsgivare och hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på kort och lång sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare via e‐post: christina.ronnegard@lernia.se
.
Bakgrundskontroll
För vissa uppdrag kan bakgrundskontroll ingå i rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen kommer du att behöva verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7821544". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://www.lernia.se
Gustavslundsvägen 151F (visa karta
)
167 51 BROMMA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9985765