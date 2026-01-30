Finsktalande vårdbiträde till Wadköpings särkilda boende/Södermalmshemmet
2026-01-30
Är du utbildad till vårdbiträde och talar finska? Vill du vara med på en spännande resa till nya lokaler och en nyöppnad avdelning? Då kan tjänsten som vårdbiträde till Wadköpings särskilda boende vara rätt för dig!Publiceringsdatum2026-01-30Om tjänsten
Tjänsterna som vårdbiträde kommer först vara placerad på Södermalmshemmet fram tills årsskiftet 2026/2027 då vi flyttar till det helt nya boendet Wadköpings särskilda boende, som är en del av hälsokvarteret Wadköping. Där startar vi en finskspråkig avdelning, och du får en viktig roll i att utforma hur arbetet ska fungera, både när det gäller rutiner och nya arbetssätt. Tillsammans med kollegor med liknande bakgrund kommer du att bidra med värdefulla insikter om finska traditioner och kultur för att skapa en trygg och hemtrevlig avdelning.
Som vårdbiträde kommer du att arbeta i team tillsammans med kollegor med olika kompetenser, och vi sätter alltid den enskildes individuella behov och intressen i fokus. Vi arbetar med ett rehabiliterande förhållningssätt och en personcentrerad vård där hyresgästens behov, vilja och förmåga styr målen för rehabiliteringen.
Exempel på arbetsuppgifter
• utför stöd-, service-, omvårdnads-, hälso- och sjukvårdsinsatser tillsammans med hyresgästerna i verksamheten
• ansvara för att hitta lämpliga aktiviteter/arbetsuppgifter i samråd med hyresgästen
• utföra omvårdnadsuppgifter och utifrån delegation viss medicinhantering
• utför serviceuppgifter (tex städning, tvätt, inköp) samt stödjer och underlättar för hyresgästen att själv kunna sköta vardagen
• dokumenterar och ta del av befintlig dokumentation
• utför omvårdnadsarbete såsom personlig hygien, påklädning, förflyttning, hjälp vid måltider mm. utifrån hyresgästens behov
Om arbetsplatsen
Wadköpings hälsokvarter är beläget på Öster i centrala Örebro, nära stadsparken. Det kommer vara flera olika verksamheter som samarbetar i hälsokvarteret. Inflytten sker årsskiftet 2026/2027 där boendet kommer flytta in i nya fräscha lokaler.
Södermalmshemmet är beläget i centrala Örebro och är det största vård- och omsorgsboendet i Örebro kommun med 108 platser fördelat på 12 grupper. I varje grupp arbetar nio omvårdnadspersonal. Södermalmshemmet har inriktningarna kognitiv svikt och somatik. Här arbetar yrkeskategorierna omvårdnadspersonal, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, enhetschefer och assistenter i nära samarbete med anhöriga och hyresgäster. Den aktuella tjänsten är främst på en avdelning med inriktning kognitiv svikt.
Läs mer om vår verksamhet här: Södermalmshemmet - orebro.se
Område vård och omsorg är en del av Socialförvaltningen. Verksamheten omfattar vård och omsorg, förebyggande verksamhet, myndighetsutövning inom området samt boendeplacering och bostadsanpassning. Inom område Vård och omsorg arbetar vi med att stödja och hjälpa människor som behöver vård, stöd eller omsorg i sin vardag.
Läs mer om hur det är att jobba inom Örebro kommun och vård och omsorg på orebro.se/jobb/socialtarbete! Kvalifikationer
Som vårdbiträde hos oss är du trygg och stabil som person. Du har förmåga att möta hyresgäster på ett professionellt sätt genom att vara lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du samarbetar bra med andra människor och relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Dessutom har du lätt att anpassa dig efter ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Då arbetet innefattar digital dokumentation i verksamhetssystem krävs god datorvana. Du behärskar det finska och svenska språket på så sätt att du kan kommunicera med hyresgästen och övrig personal, samt skriftligt dokumentera det som verksamheten kräver.
Kvalifikationer
• vårdbiträdesutbildning, 800 gymnasiepoäng
• goda kunskaper i det finska språket
Meriterande:
• erfarenhet av att arbeta i dokumentations- och verksamhetssystem (t.ex. Lifecare)
• erfarenhet av omvårdnadskontaktTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: april 2026 eller efter överenskommelse
Antal tjänster: 3
Arbetstid: schemalagd dag, kväll och varannan helg
Övrig information
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Innan du erbjuds en anställning inom vård- och omsorgsarbete behöver du visa upp registerutdrag ur belastningsregistret.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 19 februari.
Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
