Finsktalande Undersköterska Mariekällgården
Södertälje kommun / Undersköterskejobb / Södertälje Visa alla undersköterskejobb i Södertälje
2026-07-07
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Är du finsktalande undersköterska och letar efter en arbetsplats där du både får utvecklas och ha det roligt på jobbet? Välkommen till Mariekällgården.
På Mariekällgården är vi ett engagerat team med höga ambitioner och vi värnar om samarbete, utveckling och god kvalitet. Vi älskar nytänkande och kreativitet och uppmuntrar våra medarbetare att dela sina ide'er. Mariekällgården är Södertäljes största vård- och omsorgsboende med 10 bostadsgrupper inom Omvårdnad, Äldrepsykiatri och Demens varav 2 grupper är finska demensavdelningar. Vi söker nu en undersköterska till våra finska bostadsgrupper. Publiceringsdatum2026-07-07Arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss får du:
Ge personlig omvårdnad och stöd till våra boende i deras dagliga liv
Delta i planering och genomförande av aktiviteter för våra boende.
Använda din finska språkkunskap för att skapa en tryggare miljö för våra finsktalande boende.
Arbeta i ett inarbetat team med daglig kontakt med sjuksköterska och rehabpersonal.
Utföra medicinska uppgifter enligt delegation från sjuksköterska.
Ha möjlighet att engagera dig i ett speciellt område i form av någon av våra specifika ombudsroller.
Vem är du?
Vi letar efter en undersköterska som behärskar både finska och svenska i tal och skrift, gärna med erfarenhet och kunskap av demensvård. Du ser det värdefullt med Teamwork, trivs i en mångkulturell arbetsmiljö, samt vill göra en riktig skillnad för våra invånare. Du ska ha ett genuint intresse för att ta hand om andra människor och jobba med äldreomsorg. Är pepp på att samarbeta och bidra med ide'er, stor som liten, för att förbättra arbetsplatsen och vårdkvaliten.Dina personliga egenskaper
Självständig men god samarbetsförmåga
Trygg personlighet
Ambitiös
Empatisk
AnsvarsfullKvalifikationer
Fullföljd undersköterskeutbildning
Behärskar svenska i tal och skrift
Kunna göra dig förstådd i och förstå finska språket
Meriterande:
Erfarenhet inom demensvård
Erfarenhet av arbete inom äldreomsorgen
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Trygga anställningsvillkor, för att du ska känna dig säker och stabil i din roll.
Generöst friskvårdsbidrag, upp till 3000 kr per år
Flexibla arbetstider
Utvecklingsmöjligheter: Ett brett utbud av utbildningar och kompetensutveckling
Erfarna kollegor, du får jobba med erfarna och trygga kollegor i ett stödjande team.
Varje dag går ca 6 000 personer till sitt jobb i Södertälje kommun. Vi har många olika roller hos oss och vill erbjuda dig ett meningsfullt jobb där du får möjlighet att bidra till samhället och samtidigt känna glädje. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att utvecklas och sätta avtryck på riktigt.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du bl.a. trygga anställningsvillkor, ett generöst friskvårdsbidrag samt möjlighet att byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar. Inom vissa verksamheter finns även möjlighet till viss flexibilitet avseende arbetstid och arbetsformer. Vi har ett stort utbud av utbildningar och kompetenshöjande insatser för dig som medarbetare. För mer detaljerad information kring våra förmåner läs gärna mer på vår externa hemsida: javascript:void(0)
Varmt välkommen med din ansökan! Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje Kommun
(org.nr 212000-0159), https://www.sodertalje.se/
Nyköpingsvägen 26 (visa karta
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151 89 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Södertälje kommun Kontakt
Matilda Rundqvist +46852302859 Jobbnummer
9995780