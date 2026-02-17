Finsktalande Specialistundersköterska till Tunagården
Nu söker vi tre specialistundersköterskor som vill bidra till att skapa trygg och personcentrerad vård för våra äldre, varav en tjänst är för dig som är finsktalande. Hos oss får du använda din erfarenhet och expertis på ett sätt som verkligen gör skillnad i en verksamhet där kvalitet, kontinuitet och omtanke står i fokus.
Tunagården 6 ligger på Söder, cirka 1,5 kilometer från Eskilstuna centrum, med närhet till grönområden och promenadstråk i en miljö som skapar lugn och trivsel för både boende och personal. Boendet består av 129 lägenheter fördelade på 12 enheter. Tjänsterna är placerade på enhet 11 och 12, som ligger i anslutning till varandra. Grundplaceringen är på bade enhet 11 och 12.Publiceringsdatum2026-02-17Arbetsuppgifter
Som specialistundersköterska använder du din specialistkompetens för att förbättra och utveckla arbetet på enheten. Med din fördjupade kunskap stödjer och vägleder du dina kollegor i det dagliga arbetet. Du skapar en trygg, meningsfull och aktiv vardag för våra brukare. Du motiverar, stöttar och ger personlig omvårdnad utifrån varje persons behov. Du samarbetar med kollegor, gruppledare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och anhöriga för att ge ett tryggt och samordnat stöd. Du är fast omsorgskontakt, har delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter och dokumenterar ditt arbete. Vi arbetar med digitala arbetssätt där du dokumenterar i Viva samt kvitterar i APPVA och viva omsorgsapp.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad specialistundersköterska och brinner för att göra skillnad för våra äldre. Du har erfarenhet av att arbeta i äldreomsorgen och om du dessutom har arbetat som specialistundersköterska är det meriterande. Det är starkt meriterande om du är finsktalande. Du är van vid att dokumentera och känner dig bekväm med digitala system, gärna i Viva. Du är öppen för att ta emot delegering och kan arbeta dag, kväll och varannan helg.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar cirka 3 300 medarbetare i nästan 70 olika professioner. Tillsammans möjliggör vi att Eskilstunas äldre och personer med funktionsnedsättning kan leva tryggt och självständigt.
Välkommen till Eskilstuna kommun - en av Sveriges mest hållbara kommuner. Vi vill samla modiga chefer och modiga medarbetare. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor och chefer är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten i vilken roll du än har. Du är med och driver förändring och varje dag gör du skillnad för människor. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och jobbar hårt för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen märkt Rekryteringsenheten eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals gata 3D. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "26324". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna kommun
(org.nr 212000-0357) Arbetsplats
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Caroline Wahlberg caroline.wahlberg@eskilstuna.se Jobbnummer
9748457