Finsktalande säljare sökes - start omgående
Verkar försäljning intressant, eller har du kanske redan ett brinnande intresse för försäljning och vill bli en del av ett fantastiskt säljteam? Just nu letar vi efter finsktalande talanger till våra säljteam i Stockholm.
Här får du möjlighet att representera några av de största varumärkena inom telekom där du som säljare förmedlar attraktiva lösningar och tjänster via telefon till våra kunder.
Devi söker dig som är: - Duktig på att bygga relationer. - Utåtriktad med en stark tävlingsinstinkt. - Självständig och resultatinriktad. - Bekväm med att ta kontakt över telefon. - Talar finska flytande.
Devi erbjuder dig: - Arbetstider förlagda kl. 10:00-19:00 mån-fre. - En gedigen säljutbildning med fokus på personlig utveckling samt coaching. - Spännande utvecklingsmöjligheter både på ett professionellt och personligt plan. - En attraktiv lönemodell utan tak, med garantilön + höga provisioner. - Kontor i centrala Stockholm. - En familjär företagskultur med stark teamkänsla.
Ansök nu för att påbörja din säljkarriär och uppnå din fulla potential tillsammans med oss. Med känsla och förnuft, det är vi. Devi! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
