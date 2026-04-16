Finsktalande roll inom försäkringsvillkor
Vi söker nu dig som behärskar finska flytande och vill ta en central, operativ roll i arbetet med försäkringsvillkor och tillhörande dokumentation för den finska marknaden. Detta är ett konsultuppdrag för kunds räkning, där du blir en viktig del av ett nära samarbete med flera funktioner och bidrar med hög kvalitet, tydlighet och språklig korrekthet i allt från innehåll till detaljer. Start sker omgående.
Om uppdraget
I detta uppdrag, med fokus på villkor och dokumentation, blir du en nyckelperson i arbetet med att säkerställa att försäkringsvillkor och tillhörande dokumentation för den finska marknaden är korrekta, tydliga och aktuella. Du samarbetar nära produktansvariga, jurister och andra relevanta funktioner hos kund, med särskilt fokus på personförsäkring för den finska marknaden.
Rollen är operativ och textnära, med stort ansvar för kvalitet och regelefterlevnad. Uppdraget passar dig som trivs med att arbeta strukturerat, noggrant och självständigt, och som har ett öga för detaljer samt en hög kvalitetsmedvetenhet.
Exempel på arbetsuppgifter
Arbeta med att läsa, skriva och uppdatera försäkringsvillkor och dokumentation på finska
Granska och kvalitetssäkra villkor, avtal och produktrelaterade dokument
Säkerställa att dokumentation och villkor följer gällande finsk lagstiftning och regelverk
Samverka med juridik, produkt, affär och andra relevanta funktioner
Din bakgrund, erfarenhet och kompetens
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att arbeta med villkor, avtal eller regelstyrd dokumentation
Har flytande kunskaper i finska i tal och skrift (krav)
Är van att formulera och granska juridiskt eller affärsmässigt viktiga texter
Är noggrann, strukturerad och trygg i att arbeta självständigt
Det är meriterande om du:
Har arbetat inom försäkring, bank, finans, juridik eller skadereglering
Har grundläggande förståelse för det finska trygghetssystemet
Har erfarenhet av personförsäkringar, livförsäkringar eller låneskydd
Bra att veta
Rollen är placerad i Göteborg och erbjuder en hybrid arbetslösning. Om det inte är möjligt att vara på plats kan rollen även utföras helt på distans. Uppdraget är initialt på heltid med omgående start och löper över en period om en till två månader, med möjlighet till förlängning eller fortsatt engagemang därefter.Publiceringsdatum2026-04-16Så ansöker du
Ansök genom att klicka på "Ansök nu"-knappen, ladda upp ditt CV och svara på några frågor. Vi vill inte ha något personligt brev. Vi går löpande genom alla ansökningar och vi uppmuntrar dig att ansöka så snart som möjligt. På grund av GDPR kan vi inte ta emot ansökningar via e-post.
Jurek är en specialiserad partner inom rekrytering och konsultuthyrning och hjälper företag att hitta rätt kompetens inom Finance, Law, Banking & Insurance and Business support. Vårt erfarna team kombinerar branschkunskap med ett starkt nätverk för att skapa träffsäkra och hållbara matchningar. Som kandidat får du tillgång till både fasta tjänster och konsultuppdrag samt en professionell och transparent process. Vi arbetar långsiktigt, personligt och med hög kvalitet - för att skapa bästa möjliga upplevelse för både kunder och kandidater. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7582076-1951750".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jurek Recruitment & Consulting AB
