Finsktalande kundtjänstmedarbetare
2026-04-10
Publiceringsdatum2026-04-10Om tjänsten
Vi söker en finsktalande kundtjänstmedarbetare till fina kontorslokaler i Solna. Är du serviceinriktad, kommunikativ och redo att ta nästa steg i din karriär? Då är detta rollen för dig!Dina arbetsuppgifter
I rollen som kundtjänstmedarbetare kommer du att:
• Ge professionell service och support till kunder via telefon, mail och chatt
• Hantera och administrera kundärenden
• Bidra till en positiv kundupplevelse genom att lösa problem och svara på frågorProfil
Vi söker dig som:
• Talar och skriver flytande finska
• Har god kommunikativ förmåga och trivs med kundkontakt
• Är strukturerad, lösningsorienterad och gillar ett högt tempo
Meriterande:
• Erfarenhet av kundservice eller administrativt arbete
Vi erbjuder
• En grundlig introduktionsutbildning
• En arbetsplats med fokus på kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Lön: 27 000 kr
Vi arbetar med löpande urval, så skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "WD24T". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Recruitive AB
(org.nr 559072-9546)
164 91 STOCKHOLM Jobbnummer
9848018