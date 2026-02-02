Finsktalande kundtjänstmedarbetare

Recruitive AB / Kundservicejobb / Göteborg
2026-02-02


Publiceringsdatum
2026-02-02

Om tjänsten
Vi söker en finsktalande kundtjänstmedarbetare till ett call center i Göteborg. Är du serviceinriktad, kommunikativ och redo att ta nästa steg i din karriär? Då är detta rollen för dig!

Dina arbetsuppgifter
I rollen som kundtjänstmedarbetare kommer du att:

• Ge professionell service och support till kunder via telefon,mail och chatt
• Hantera och administrera kundärenden
• Bidra till en positiv kundupplevelse genom att lösa problem och svara på frågor

Profil
Vi söker dig som:

• Talar och skriver flytande finska och svenska
• Har god kommunikativ förmåga och trivs med kundkontakt
• Är strukturerad, lösningsorienterad och gillar ett högt tempo

Meriterande:

• Erfarenhet av kundservice eller administrativt arbete

Vi erbjuder

• En grundlig introduktionsutbildning
• En arbetsplats med fokus på kompetensutveckling och karriärmöjligheter

Placering: Lindholmen

Vi arbetar med löpande urval, så skicka in din ansökan redan idag!

Ersättning
Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Recruitive AB (org.nr 559072-9546)

Jobbnummer
9718724

