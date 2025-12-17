Finsktalande kundtjänstmedarbetare
Är du serviceinriktad och behärskar finska obehindrat? Vill du arbeta i en dynamisk miljö där kundservice och logistik möts? Vi söker nu på uppdrag av vår kund en finsktalande kundsupportmedarbetare till deras kontor i Örebro. Sök idag, och börja i januari!
OM TJÄNSTEN
Vår kund är ett logistikföretag som ansvarar för lagerhållning och distribution av reservdelar åt stora fordonsleverantörer. De arbetar med att säkerställa att rätt delar finns på rätt plats, vid rätt tidpunkt, för att hålla verksamheten hos deras kunder i rullning. Som kundtjänstmedarbetare blir du en viktig kontaktperson för finsktalande kunder, där du hanterar varierande ärenden från snabba frågor till mer komplexa utredningar. Du kommer att vara en del av ett sammansvetsat team på fyra personer och arbeta nära kollegor i en dynamisk miljö.
Du erbjuds
• Trygghet och stöd under hela uppdraget, med konkurrenskraftiga villkor och tydlig uppföljning (läs mer om att vara konsult via Academic Work här)
• Goda chanser till överrekrytering efter 12 månader vid gott samarbete
• Flexibla arbetstider (07:00-16:00 med flextid 07:00-08:00 samt 16:00-17:00)
• En stöttande och social arbetsmiljö där samarbete värdesätts högt
Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att hantera ett brett spektrum av kundärenden, från snabba förfrågningar till djupgående utredningar. Du kommer att arbeta med reklamationer, spåra leveranser och ge expertis kring reservdelar, ofta genom mail men även via telefon. Med stöd från kollegor och teknisk support driver du ärenden självständigt framåt.
• Hantera reklamationer för skadade, felaktiga eller feltillverkade delar
• Ge leveransbesked och information till kunder
• Besvara kundfrågor, ge rådgivning och hjälpa till att hitta rätt reservdelar
• Driva ärenden självständigt framåt med fokus på god service
VI SÖKER DIG SOM
• Har god förmåga att kommunicera på finska i tal och skrift
• Har god systemvana
Det är meriterande om du har
• Tidigare erfarenhet av kundsupport/kundservice
• Intresse för eller kunskap om fordon
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Social
• Ansvarstagande
INFORMATION OM FÖRETAGET
Vår kund är ett växande logistikföretag som ansvarar för lagerhållning och distribution av reservdelar åt stora fordonsleverantörer. De arbetar med att säkerställa att rätt delar finns på rätt plats, vid rätt tidpunkt, för att hålla verksamheten hos deras kunder i rullning. Företaget värdesätter hög kvalitet, noggrannhet och stark kundservice. Ersättning
