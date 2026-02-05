Finsktalande kundservicemedarbetare
2026-02-05
Vill du arbeta i en roll där du får göra skillnad för våra kunder och använda dina språkkunskaper varje dag? Då kan det här vara rollen för dig! På Senzum får du möjlighet att använda dina finska kunskaper i det dagliga arbetet, samtidigt som du utvecklas inom service och kundkommunikation i en trygg och stöttande miljö.
Vi söker nu finsktalande kundservicemedarbetare som vill bli en del av vårt team här i Linköping.
Om dig
Du talar och skriver flytande finska samt svenska
Du har ett professionellt bemötande och trivs i kontakt med kunder
Du är lösningsorienterad och tar ansvar för att driva dina ärenden i mål
Du samarbetar gärna med andra och bidrar till en god teamkänsla
Hos oss börjar du med en introduktion där du får lära dig allt om Senzum och grunderna i kundservice. Det betyder att du inte behöver ha tidigare erfarenhet - vi lär dig det du behöver kunna. Det vi tittar efter är intresse, vilja och rätt attityd!
Vi tror att du är
Engagerad, nyfiken och gillar att jobba i team
Vill lära dig nytt och utvecklas tillsammans med oss
Om rollen och arbetsuppgifter
Som kundservicemedarbetare hos oss arbetar du tillsammans med dina kollegor och hjälper våra kunder. Du motiveras av att kunden ska få en positiv upplevelse av att kommunicera med just dig. Du kommer agera problemlösare åt våra kunder genom att hantera ärenden i mejl och chatt samt inkommande och utgående telefoni. Som kundservicemedarbetare hos oss erbjuds du ett omväxlande och utmanade arbete med möjligheter att påverka den dagliga verksamheten.
Information:
Lön: Fast timlön enligt kollektivavtal
Anställningsform: Behovsanställning med timlön
Omfattning: 60-80%
Startdatum: Enligt överenskommelse
Arbetsplats: Mjärdevi, Linköping
I denna process genomför vi bakgrundskontroller via bakgrundskollen.se innan anställning.
Urvalet sker löpande vilket innebär att annonsen kan tas ner innan sista ansökningsdag, så ansök redan idag! Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första digital intervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
På Senzum arbetar med fördomsfri rekrytering och använder digitala verktyg för att säkerställa en rättvis och effektiv rekryteringsprocess. Genom att använda digital teknik och objektiva metoder arbetar vi för att hitta rätt person till rätt plats i vår organisation. Så ansöker du
