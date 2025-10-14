Finsktalande kundservicemedarbetare
2025-10-14
2025-10-14

Om tjänsten
Just nu söker vi på Recruitive efter finsktalande kundtjänstmedarbetare till en av våra kunder. Du kommer sitta i en härlig och rolig kundtjänst och i rollen kommer du ta emot inkommande ärenden via mail och telefon från kunder och hjälpa dem med deras frågor på ett effektivt sätt. Du kommer få möjlighet att arbeta i ett litet och härligt team som stöttar varandra.Arbetsuppgifter
• Hantera inkommande samtal
• Administrativa sysslor så som mail-hantering och orderhantering
• Ge kunderna snabb och rätt service kring deras frågor.Profil
Vi söker dig som:
• Är flytande i finska och svenska tal och skrift.
• Är serviceinriktad och är duktig på att uttrycka dig i både tal och i skrift.
• Är ansvarsfull och flexibel.
• Trivs med att arbeta i högt tempo.
• Har fullbordad gymnasieexamen.
Din erfarenhet:
• Tidigare erfarenhet från serviceyrken är ett krav. Vi lägger också stor vikt vid personliga egenskaper!
Vi erbjuder
• Utvecklingsmöjligheter i ett stort företag
• Ett företag som tänker på din fysiska arbetsmiljö
• Lön - 24 500 kr
• Kontorstider 8.00 - 20.00 vardagar och helgdagar 8.00 - 17.00
• Fina kontorslokaler med nära till kommunikationer.Om företaget
Vi erbjuder
• Utvecklingsmöjligheter i ett internationellt företag.
• Fina nyrenoverade kontorslokaler i Solna, nära till kommunikationer.
Har du viljan att hjälpa? Trivs du när ditt arbete gör livet lättare för andra? Gillar du att skapa relationer - då är detta jobbet för dig.
Ansök idag! Urval sker löpande.

Om företaget
Recruitive är en oberoende tjänsteleverantör inom rekrytering och bemanning med ett heltäckande erbjudande inom tjänstemannasektorn. Vårt erbjudande innefattar tjänster och branschlösningar inom våra tjänsteområden Administration, Ekonomi, Kundtjänst och Försäljning.
