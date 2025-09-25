Finsktalande kundservicemedarbetare
2025-09-25
Hallå där! Just nu söker vi språkkunniga personer till framtida uppdrag inom kundservice hos olika spännande företag runt om i Stockholm. Har du ett gott öga för service och flytande i finska? Perfekt - läs vidare!
Vad är det för jobb?Det här är en proaktiv jobbannons, vilket betyder att vi inte har en tjänst till ett specifikt företag - än. Däremot vet vi att efterfrågan på nordisktalande kundservicemedarbetare ökar, så vi vill ligga steget före och hitta dig som är redo när rätt uppdrag dyker upp.
Typiska arbetsuppgifter inom kundservice kan vara att hjälpa kunder med beställningar och fakturor, svara på inkommande samtal och mail, registrera ordrar och sköta allmän administration.
Vem är du?Vi tror att du gillar att göra det där lilla extra för dina kunder och kollegor. Du är nyfiken, noggrann och gillar att samarbeta. Du är också trygg i att kommunicera - både muntligt och skriftligt - och har en professionell ton oavsett vem du pratar med.
Du har antagligen jobbat inom kundservice eller något serviceyrke tidigare, men viktigast är att du gillar att hjälpa andra och att du behärskar finska flytande. Du behöver också förstå svenska både i tal och skrift.
Bonus om du även......har koll på Officepaketet ...har jobbat i ett affärssystem tidigare ...är självgående och lösningsorienterad
Kan vi garantera dig ett jobb?Vi är ärliga: nej, vi kan inte lova dig något jobb. Men vi vet att språkkunniga personer som du är eftertraktade - och vi vill vara snabba på bollen när rätt möjlighet dyker upp som passar dina kompetenser.
Skicka in din ansökan idag Låt oss hjälpa dig hitta ett uppdrag där dina språkkunskaper kommer till sin rätt. Ansök idag! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The Place AB
(org.nr 556340-2758), http://www.theplace.se Arbetsplats
The Place Kontakt
Evelina Sehlberg evelina.sehlberg@theplace.se 0765-362701 Jobbnummer
9525721