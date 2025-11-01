Finsktalande koordinator sökes till Stockholm!
2025-11-01
Vår slutkund är en framstående aktör på den globala marknaden, känd för att driva teknologisk utveckling. Som koordinator blir du en del av ett dynamiskt nordiskt team, där du får en viktig roll i att bidra till företagets framgång och effektiva kundlösningar.
OM TJÄNSTEN
Företaget är en av de globala ledarna inom teknik och innovation. Den nordiska organisationen hanterar försäljning, marknadsföring och service av företagets produkter i Norden.
I rollen som koordinator kommer du att ingå i ett mindre team och dina arbetsuppgifter kommer främst att bestå av orderläggning, administration och servicekoordinering för den nordiska regionen.
Vi söker dig som är framåt, orädd och trivs med daglig kommunikation via telefon och mejl med både kunder och kollegor. Du kommer att ha en central roll i att supportera och avsluta ärenden inom sälj- och serviceprocesserna.
Du erbjuds
Vi erbjuder en konsultroll med goda möjligheter till förlängning och på sikt en anställning direkt hos vår klient. Du får arbeta i en dynamisk miljö med internationella kontakter och bidra till teknologisk utveckling inom bolaget.
Dina arbetsuppgifter
• Administrativ hantering av kundorder: processa inkommande beställningar, ansvara för att bevaka leveranser och säkerställa korrekt fakturering.
• Koordinering av servicelogistik: stötta serviceavdelningen genom att administrera ärenden och aktivt samarbeta med planeringen av teknikerinsatser.
• Nordisk support och kommunikation: agera kontaktperson och upprätthålla daglig dialog med både nordiska kunder och interna kollegor i de olika länderna.
• Systemarbete och dataunderhåll: löpande arbete i företagets affärssystem och kundhanteringssystem samt digitala samarbetsverktyg.
VI SÖKER DIG SOM
• Relevant operativ erfarenhet av administrativt arbete, företrädesvis från en roll med fokus på koordinering eller order- och beställningshantering.
• Erfarenhet av att interagera med kunder och hantera kundrelaterade ärenden.
• Har goda språkkunskaper i finska, svenska och engelska
• Har grundläggande teknisk förståelse och god digital kompetens.
Det är meriterande om du har
• Vana vid att arbeta i stora affärssystem
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam och stresstolerant
• Social och ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Vår klient är en global ledare inom optiska och optoelektroniska branscher med en historia av innovation som sträcker sig över 175 år. De har 44 000 anställda globalt, varav 185 i Norden, och är verksamma inom medicinteknik. Varaktighet, arbetstid, etc.
Sista dag att ansöka är 2025-12-01
Sista dag att ansöka är 2025-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
