Finsktalande Customer Success Göteborg
2026-01-09
Customer Success-teamet på Witre Manutan växer och nu söker vi dig som brinner för att hjälpa våra kunder, ta egna initiativ och som trivs i en flexibel och föränderlig miljö. Som Customer Success hos oss har du en roll där du gör skillnad, både för våra kunder och kollegor. Låter detta som en roll för dig och talar du även flytande finska i tal och skrift? Silloin etsimme juuri sinua!Publiceringsdatum2026-01-09Dina arbetsuppgifter
Som Customer Success hos Witre Manutan arbetar du med att ge våra kunder, primärt på den finska marknaden, bästa möjliga service. Rollen är bred och operativ, med fokus på att hantera inkommande kundärenden. Du spelar en viktig roll i att skapa hög kundnöjdhet och bidra till vår fortsatta tillväxt.
Dina arbetsuppgifter inkluderar
Hantering av inkommande kundärenden via telefon, e-post, webb och chatt
Upprättande av offerter, orderläggning och uppföljning av leveranser
Hantering av reklamationer och produktrelaterade frågor
Du utgår från kontoret i Mölndal och rapporterar till Customer Success Manager.
Vad har Thomas Scott, Customer Success Team Lead, att säga om tjänsten och företaget?
"Min vision är att bygga en kundtjänst där både teamet och kunden står i centrum. Genom att investera i våra medarbetares kompetens och skapa en inkluderande arbetsmiljö, vill vi stärka teamets samarbete, engagemang och ansvarstagande.
För att passa i rollen bör du vara lösningsorienterad, flexibel och trivas med att jobba i ett större team. Du skall tycka om att ta ansvar och inte vara rädd för att komma med idéer."
Läs mer om hur det är att jobba på Witre Manutan.https://career.masterhelp.se/witre-abProfil
Vi söker dig som är serviceinriktad, lösningsorienterad och som trivs i en bred roll där kundkontakt är en stor del av din vardag. Vi tror att du brinner lite extra för direktkontakt med kunder och att du anser att telefonen är ett bra verktyg för att skapa nöjda och långsiktiga kundrelationer. Det viktigaste för oss är dina personliga egenskaper och för att du ska trivas tror vi att du är flexibel, nyfiken och tycker om att ta egna initiativ.
Vi tror sammanfattningsvis att du har
Erfarenhet från kundservice eller annat serviceyrke
God datorvana
Finska och engelska i tal och skrift (svenska är meriterande)
Vi ser det som meriterande om du tidigare har arbetat med offertskapande
Vi erbjuder
Vi på Witre Manutan befinner oss på en spännande förändringsresa med höga ambitioner för framtiden. Hos oss blir du en del av ett växande bolag med stora möjligheter att påverka och utvecklas tillsammans med verksamheten. Som en del av Manutan-koncernen finns det goda utvecklingsmöjligheter för en fortsatt karriär inom bolaget. Vi erbjuder trygga anställningsvillkor enligt kollektivavtal, friskvårdsbidrag, en konkurrenskraftig lön och dessutom 30 procent rabatt på hela Witre Manutans produktsortiment.
Kontakt och ansökan
I denna rekrytering samarbetar vi med Säljpoolens rekryteringskonsult Sara Persson. Du når Sara på 0720-712688.
Skicka in din ansökan via ansökningsknappen. Vi arbetar med löpande urval under denna rekrytering, urvalsprocessen påbörjas i mitten av januari.
Välkommen med din ansökan!Om företaget
Witre Manutan är det kompletta varuhuset inom arbetsplatsutrustning för industri, lager och kontor. Med marknadens bredaste sortiment och produkter från ledande tillverkare har vi allt du behöver för att utrusta din arbetsplats. Med hög servicegrad och medarbetare som kan sin sak brinner vi för god arbetsmiljö och att hjälpa dig till välfungerande dagar på jobbet. Läs mer om oss på: www.witre.se Så ansöker du
