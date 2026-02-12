Finsktalande Customer Advisor till Northmill Bank
Northmill Bank söker via oss en finsk- och svensktalande Customer Advisor till sitt kontor i Stockholm. Som en del av deras växande finska team hanterar du ärenden för hela produktportföljen i en helt molnbaserad miljö. Vi söker dig som värdesätter snabbhet, prestigelöshet och en vilja att växa internt inom ett snabbrörligt fintech-bolag.
OM TJÄNSTEN
Northmill är ett svenskt fintech-bolag som bygger nästa generations bankupplevelse. De är helt molnbaserade och drivs av visionen att göra ekonomi enklare för både privatpersoner och företag. Till skillnad från många traditionella banker genomsyras Northmill av en familjär kultur där vägen från idé till genomförande är kort.
Northmill står inför en spännande expansion på den finska marknaden med flera produktlanseringar planerade under 2026. Det finska teamet består idag av ett sammansvetsat gäng i Stockholm som nu behöver växa för att möta det ökade inflödet av ärenden. Som Customer Advisor blir du en avgörande del i att etablera Northmills närvaro i Finland och säkerställa att kunderna får den personliga hjälp som utmärker bolaget.
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd av Academic Work och arbetar som konsult hos Northmill. Uppdraget är på 6 månader med ambitionen att bli överrekryterad och anställd hos Northmill. Du kommer arbeta vanliga kontorstider.
Du erbjuds
• En språngbräda i karriären: Northmill är kända för att satsa på intern rörlighet - här kan du växa vidare mot roller inom AML, produktutveckling eller marknad.
• Grundlig onboarding: Du får en dedikerad mentor och en omfattande utbildning i både bankprodukter och system för att du ska känna dig trygg i rollen.
• En modern arbetsplats: Möjlighet att arbeta på ett prisbelönt kontor i centrala Stockholm (utsedd till stans snyggaste 2020!) tillsammans med ett prestigelöst och stöttande team.
Dina arbetsuppgifter
I rollen som Customer Advisor är du Northmills ansikte utåt mot de finska och svenska kunderna. Ditt uppdrag är att genom förstklassig service hjälpa kunderna till en bättre privatekonomi genom rådgivning och problemlösning.
• Besvara frågor och ge vägledning via telefon, e-post och chatt.
• Hantera ärenden rörande låneansökningar, kontokrediter och sparkonton.
• Administrera betalplaner och hantera samtal gällande försenade inbetalningar.
• Arbeta proaktivt med "winback" och vägleda kunder till rätt produkter.
• Löpande lära dig nya finansiella produkter och systemuppdateringar.
VI SÖKER DIG SOM
• Har flytande kunskaper i finska och svenska i både tal och skrift (då du kommer att hantera båda marknaderna).
• Har goda kunskaper i engelska.
• Har god systemvana och snabb inlärningsförmåga.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av kundservice, försäljning eller kredithantering.
• Tidigare erfarenhet från finansbranschen.
• Intresse för ekonomi och kundens privatekonomi.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Vi söker dig som är snabbfotad och prestigelös. Northmill är ett bolag i ständig förändring; här lanseras funktioner löpande och man lär sig nya saker varje vecka. Därför tror vi att du är en person som vågar fråga när du inte vet, som trivs med att ha mycket att göra och som behåller ett lugnt och positivt fokus även när tempot skruvas upp. Du är en lagspelare som uppskattar ett ledarskap som är individanpassat och stöttande.
En förutsättning för att påbörja uppdraget är en godkänd bakgrundskontroll som genomförs i slutet av rekryteringsprocessen.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
