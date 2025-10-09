Finsk kundservicemedarbetare Stockholm
Oirps AB / Kundservicejobb / Stockholm Visa alla kundservicejobb i Stockholm
2025-10-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Oirps AB i Stockholm
Vill du jobba i en internationell miljö där innovation och teknik möter kundservice i världsklass? Tycker du om att hjälpa människor och att hitta smarta lösningar? Då har vi rollen för dig! Vi söker nu en kundtjänstmedarbetare/kundsupport som talar flytande finska till en spännande tjänst i Solna.
Om företagetVia oss får du arbeta hos en av Europas mest välkända banker som specialiserar sig inom betalningslösningar och e-handel. Här arbetar du i en modern organisation som sätter användarupplevelsen i centrum och som dagligen stöttar miljontals kunder världen över. Företaget är känt för sin snabba utveckling, sin teknikdrivna kultur och för att skapa smidiga, trygga köpupplevelser online.
Om tjänstenSom kundservicemedarbetare kommer du att arbeta med att ge support via telefon, mejl och chatt på finska och engelska. Din huvuduppgift är att vägleda kunder på ett pedagogiskt sätt - från att lösa problem till att förklara tjänster och funktioner.
Du inleder din anställning med en betald introduktionsutbildning, där du får alla verktyg du behöver för att känna dig trygg i rollen. Därefter finns det stora möjligheter att växa inom företaget tack vare interna vidareutbildningar och karriärsteg.
Vi söker dig som: Har fullständig gymnasieexamen
Talar och skriver finska och engelska obehindrat
Är kommunikativ, nyfiken och lösningsorienterad
Har erfarenhet från kundservice, kundtjänst, support eller annat serviceyrke - meriterande men inte ett krav
Vi erbjuder: En betald initial utbildning
Trygga villkor enligt kollektivavtal
Konkurrenskraftig lön
Utvecklingsmöjligheter inom kundservice, support och administration
Moderna kontorslokaler i centrala Solna och en positiv arbetsmiljö
Du arbetar heltid, med schemalagda pass kontorstider: måndag-fredag mellan kl. 08.00-18.00.
Av sekretesskäl kan vi inte ange företagsnamnet i annonsen, men vi delar den informationen med dig i samband med vår första personliga kontakt.
AnsökanLåter det här som ett jobb för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Vi intervjuar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oirps AB
(org.nr 559070-1800) Arbetsplats
Sprio Jobbnummer
9548836