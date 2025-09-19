Finmontörer/operatörer sökes till Aimpoint i Malmö!
2025-09-19
Nu söker vi dig som har ett tekniskt intresse/tycker om pilligt arbete och är redo att anta en spännande utmaning på Aimpoint i Malmö! Är du den vi söker?
Aimpoint AB var pionjärer bakom det allra första rödpunktsiktet - en banbrytande uppfinning som har gjort företaget till en global ledare inom sitt område. Deras sikten används världen över av jägare, sportskyttar samt av polis- och militära styrkor.
Företagets huvudkontor ligger i Malmö, där även en av deras produktionsanläggningar finns. Den andra är placerad i Gällivare, och all produktion sker inom Sveriges gränser. Aimpoint ingår i Sandberg Development-koncernen.
Till deras produktion söker vi nu finmekaniska montörer. Arbetsuppgifterna kommer bestå av montering där arbetet sker vid olika stationer och med olika moment. Arbetsuppgifterna kräver precision och stor noggrannhet. Det är ett arbete som utförs med hög kvalitet i ett effektivt tempo. I samband med rekryteringsprocessen kommer du som kandidat få provmontera, genomgå en gedigen bakgrundskontroll samt hälsokontroll.
Tjänsten är på heltid och du kommer initialt vara anställd av StudentConsulting och hyras ut till vår Aimpoint.. Det finns goda möjligheter att efter inledande konsultuppdrag bli övertagen och direkt anställd av Aimpoint. Vi söker dig som ser långsiktigt på tjänsten.
Arbetstiderna är förlagda på två skift måndag-fredag, varannan vecka 06.00-14.20, och varannan vecka 14.20-22.40. Det kommer också finnas ett nattskift där de som arbetar på detta skift enbart arbetar natt med arbetstid 22.40-05.30. Start för tjänsten är beräknad under hösten och kommer inledas med en grundlig introduktionsutbildning.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är duktig på pilligt arbete och har ett tekniskt intresse. Det är mycket meriterande om du har tidigare erfarenhet av finmotoriskt monteringsarbete, men inget krav. Som person tror vi att du är noggrann och tycker om struktur. Du är en lugn person som ändå föredrar att arbeta tempofyllt och effektivt i olika processer. Då många arbetsuppgifter är monotona tror vi att du har en bra koncentrationsförmåga och tycker om att arbeta efter tydliga instruktioner och processer. Eftersom all kommunikation samt instruktioner är på svenska behöver du ha god svenska i både tal och förståelse.
Övrig erfarenhet som är meriterande:
• Bakgrund inom finmotoriskt arbete.
• Erfarenhet av industriarbete
• Bakgrund inom skönhetsindustrin (t.ex. fransförlängning eller nagelbyggnad)
Låter detta som en tjänst för dig? Tveka då inte utan skicka in en ansökan redan idag, vi arbetar löpande med både urval och fysiska intervjuer.
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
