Finish Line Quality Operator till Scania Oskarshamn
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2026-07-28
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Finish Line Quality Operator till Scania Oskarshamn
Vill du utvecklas och nå dina personliga mål tillsammans med ett av transportbranschens starkaste varumärken? Är du kvalitetsmedveten, noggrann och har ett öga för detaljer? Då kan rollen som Finish Line Quality Operator på Scania vara något för dig.
Om rollen
Som Finish Line Quality Operator har du en viktig roll i att säkerställa att allt som tillverkas i Karossverkstaden uppfyller våra höga kvalitetskrav. Du arbetar nära produktionen och ansvarar för att identifiera avvikelser innan produkterna lämnar line. Rollen kräver stor noggrannhet, ett strukturerat arbetssätt och ett starkt fokus på kvalitet. Genom ditt arbete bidrar du direkt till att säkerställa att våra produkter lever upp till Scanias högt ställda krav och kundernas förväntningar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Kontrollera kvaliteten på färdiga produkter och komponenter
Identifiera, dokumentera och rapportera avvikelser
Flagga kvalitetsbrister och säkerställa att rätt åtgärder vidtas
Följa upp kvalitetskrav och bidra till ett kontinuerligt förbättringsarbete
Samarbeta med produktion och andra funktioner för att säkerställa högsta kvalitet i tillverkningsprocessen
Vem är du?
Du är en kvalitetsorienterad person som arbetar noggrant och metodiskt. Du har ett skarpt öga för detaljer och trivs med att ta ansvar för att arbetet blir rätt från början. Du är uppmärksam, strukturerad och vågar agera när du upptäcker avvikelser. Samtidigt har du god samarbetsförmåga och bidrar till en positiv laganda.
Du har även:
Erfarenhet av svetsning
Svetsutbildning
Giltig svetslicens
Kunskap inom MIG-brazing
Erfarenhet av kvalitetsarbete inom industri eller produktion
Fullständig gymnasieexamen eller minst 5 års arbetslivserfarenhet
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
B-körkort
Möjlighet att arbeta skift
Mycket goda förutsättningar att ta dig till arbetsplatsen utifrån de olika skiften
Vi välkomnar sökande av alla bakgrunder – din unika erfarenhet och dina perspektiv är värdefulla för oss.
Vilka är vi?
På Scania i Oskarshamn tillverkar vi och monterar komponenter till fordonets hytt – från rulle med plåt till färdig hytt för leverans till någon av våra monteringsanläggningar i Södertälje, Zwolle eller Angers. Det är en spännande process att vara med i, och hos oss ingår du i ett engagerat, stöttande och inkluderande team. Vi värdesätter lagarbete och ser varje medarbetares unika perspektiv som en viktig del i att uppnå våra höga kvalitetskrav. Vår innovationskultur uppmuntrar kontinuerliga förbättringar och personlig utveckling.
Scania erbjuder
För att du ska få en bra start inleds anställningen med en introduktionsutbildning där du får veta mer om Scanias kärnvärden och kultur, din arbetsroll samt den ergonomiska arbetsmiljön. Med en strukturerad utvecklingsplan och kurser stödjer Scania din karriärutveckling både lokalt och internationellt. Förmåner inkluderar friskvårdsbidrag, resultatbonus och möjlighet till förmånsbil. Scania anordnar även evenemang för anställda och deras familjer.Publiceringsdatum2026-07-28Så ansöker du
Din ansökan bör innehålla ett CV och examensbevis. En hälsoundersökning och en bakgrundskontroll kan komma att genomföras för den här tjänsten. Tjänsten är initialt en visstidsanställning med placering i Oskarshamn.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Scania Cv Aktiebolag
(org.nr 556084-0976)
Södra Fabriksgatan 8-10 (visa karta
)
572 36 OSKARSHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Scania CV AB Jobbnummer
10013528