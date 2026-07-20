Finansiell Controller inom avdelningen för ledningsstöd och analys
Försäkringskassan / Controllerjobb / Stockholm Visa alla controllerjobb i Stockholm
2026-07-20
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Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Vi söker en kvalificerad finansiell controller till myndighetens verksamhetsområde ekonomi- och verksamhetsstyrning. Vi utformar, tillämpar och normerar ekonomi- och verksamhetsstyrning så att myndighetens chefer kan styra och leda myndigheten. Vi utvecklar de övergripande processerna för planering- och uppföljning med ambitionen att bli mer datadrivna.
Ekonomi och verksamhetsstyrning
I din roll som finansiell controller på övergripande myndighetsnivå arbetar du med att ge Försäkringskassans ledning tillgång till det stöd som krävs för att leda, styra och följa upp myndighetens verksamhet och dess ekonomi.
Du arbetar med myndighetsövergripande planering och uppföljning av myndighetens verksamhet och ekonomi. Du förväntas kunna ta fram analys- och beslutsunderlag till myndighetsledningen samt att stödja olika delar av verksamheten i olika frågor. Som finansiell controller arbetar du nära myndighetens chefer och samverkar ofta med myndighetsledning, styrelse och Regeringskansliet.
Som medarbetare på Försäkringskassan har du ett högt säkerhetsmedvetande eftersom myndigheten kommer i kontakt med sekretessbelagda uppgifter.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
har fler års erfarenhet som finansiell controller
har erfarenhet av att arbeta med analys- och rapporteringsverktyg
agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
arbetar för att nå resultat med hög kvalitet
kan förstå och analysera komplexa frågor
har god kommunikativ förmåga, i både tal och skrift
samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
har ett systematiskt och noggrant arbetssätt.
Det är meriterande om du
har erfarenhet av att arbeta som finansiell controller inom en större organisation, gärna inom en större myndighet
har kunskaper om frågor som bemyndiganden och god förståelse för de finansiella villkoren i ett regleringsbrev
har erfarenhet av att arbeta med styrning av budget och prognos
har erfarenhet av att arbetat med kravställning av ekonomisystem och/eller rapporteringsverktyg
har erfarenhet av samverkan på högsta ledningsnivå
är proaktiv och van vid förändringsarbete i stora organisationer.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2026-07-20Övrig information
En tjänst, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. Vissa anställningar hos oss innebär deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. För att bli anställd i en sådan tjänst krävs godkänd säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).
I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsort: Hägersten.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök https://www.forsakringskassan.se/om-forsakringskassan/jobba-hos-ossKontakt
Chef: Patrik Lindeberg, patrik.lindeberg@forsakringskassan.se
, 010-114 23 38 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Malin Skoglund, malin.skoglund2@forsakringskassan.se
, 010-113 10 45 (för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Carolina Mancho 010-116 28 80, Saco-S: Karoline Mellgren, 010-116 93 36, Seko: Johanna Grundström, 010-115 30 44.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 9 augusti 2026. När du ansöker bifogar du ditt CV. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar, du får istället besvara ett antal urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Ladda upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Vid frågor vänligen maila oss så återkommer vi så snart vi kan, på grund av pågående semesterperiod kan det dröja lite längre än vanligt innan du får svar.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försäkringskassan
(org.nr 202100-5521), https://www.forsakringskassan.se/
Box 42006 (visa karta
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126 12 STOCKHOLM Arbetsplats
Försäkringskassan Jobbnummer
10006451