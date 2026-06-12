Financial Specialist
OIO Väst AB / Redovisningsekonomjobb / Göteborg Visa alla redovisningsekonomjobb i Göteborg
2026-06-12
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OIO Väst AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Till ett internationellt bolag söker vi nu en erfaren och utvecklingsdriven Financial Specialist inom Accounts Payable. Det här är en bred och verksamhetsnära roll för dig som vill kombinera operativt ansvar med strategiskt processarbete och utveckling inom finance.
Rollen passar dig som trivs med att arbeta förbättringsorienterat och som motiveras av att utveckla processer, effektivisera arbetssätt och driva förändring i en internationell miljö. Du blir en viktig del av finansorganisationen och arbetar nära både verksamheten och internationella kontaktytor.
Om rollenSom Financial Specialist inom AP får du ett helhetsansvar för leverantörsreskontraprocessen med fokus på kvalitet, utveckling och effektivisering. Rollen innebär både operativt arbete och ett tydligt processägaransvar där du driver förbättringsinitiativ inom invoice-to-pay. Du kommer ingå i ett större team som har varierande roller och ansvar inom ekonomiavdelningen. Du arbetar nära teamet och verksamheten samtidigt som du förväntas bidra strategiskt kring automation, struktur och framtida arbetssätt.
Din huvudsakliga arbetsuppgifter:
Säkerställa ett effektivt och kvalitativt AP-flöde
Följa upp och säkerställa attestflöden
Hantera och kvalitetssäkra fakturaflöden i Medius
Arbeta proaktivt med uppföljning, analys och avvikelsehantering
Driva utveckling och effektivisering av AP-processer
Vara processägare inom invoice-to-pay
Identifiera möjligheter inom automation, AI och robotisering
Fungera som stöd och kunskapsbärare för teamet
Vi söker dig som
Vi söker dig som har 3-5 års erfarenhet inom Accounts Payable och som trivs i en roll där du får kombinera operativt arbete med processutveckling och förbättringsarbete. Du är analytisk, strukturerad och van vid att ta ansvar i komplexa miljöer med många kontaktytor.
För att lyckas i rollen behöver du ha ett stort eget driv, god systemförståelse och ett intresse för hur teknik och automation kan utveckla financefunktionen framåt.
Vi ser att du har:
Minst 3 års erfarenhet inom Accounts Payable / leverantörsreskontra
Erfarenhet av Medius
God förståelse för AP-processer och invoice-to-pay
God analytisk förmåga och erfarenhet av rapportering och uppföljning
Erfarenhet av processorienterat arbete och förbättringsinitiativ
Förmåga att arbeta både operativt och strategiskt
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet från internationell verksamhet, gärna inom shipping, industri eller liknande komplex miljö
Erfarenhet av automation, robotisering och AI-relaterade initiativ inom finance
Erfarenhet av moms
Som person tror vi att du är gillar att ta initiativ och driva förbättringar framåt. Du har ett långsiktigt och strukturerat arbetssätt samtidigt som du är prestigelös och samarbetar väl med andra.Du trivs i en roll där du får kombinera detaljfokus med ett större helhetsperspektiv och där du får möjlighet att påverka både processer och arbetssätt.
Om anställningenDetta är ett konsultuppdrag med anställning hos OIO under 6 månader. Tanken är att detta övergår till en fast anställning förutsatt att samtliga parter är nöjda med samarbetet.
Övrig information:
Omfattning: Heltid, kontorstider
Start: Omgående
Placering: Göteborg, du förväntar vara på kontoret varje dag mellan kl: 09-16
Lön: Fast månadslön
Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
Om OIOVår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare OIO Väst AB
(org.nr 559351-5835)
Kungsportsavenyn 10 (visa karta
)
411 36 GÖTEBORG Arbetsplats
OIO Kontakt
Consultant Manager
Cajsa Augustsson cajsa.augustsson@oio.se Jobbnummer
9960805