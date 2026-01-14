Financial Controller till Siemens Energy
2026-01-14
Företagspresentation Till vår kund Siemens Energy, en ledande global aktör inom energibranschen, söker vi nu en Financial Controller för ett uppdrag på deras site i Finspång. Företaget är tack vare högteknologisk och innovativ produktutveckling en etablerad partner inom energisektorn som levererar avancerade samt hållbara lösningar för marknadens nuvarande och framtida behov. Du får genom det här uppdraget möjlighet att arbeta i en internationell och framåtsträvande miljö där utvecklingsmöjligheterna är många. Det här är inledningsvis ett konsultuppdrag på ca 8 månader via Unik Resurs med mycket god möjlighet till förlängning.
Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att uppdraget kan komma att tillsättas tidigare än sista ansökningsdatum.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden Vi söker nu en Financial Controller till vår verksamhet. I rollen får du en central position där du arbetar nära projektledning, business controlling och redovisning. Du bidrar aktivt till att utveckla och digitalisera rapportering, uppföljning och analys av hela projektportföljen - från övergripande nivå ner till enskilda projekt.
I rollen som Financial Controller kommer du bland annat att:
• Driva digitalisering genom utveckling av nya rapporter och analysverktyg för uppföljning och styrning av projektportföljen
• Arbeta med digitala verktyg såsom Project Dash, Tableau, Power BI och Alteryx
• Samarbeta nära med Project Management, Business Controlling och Central Accounting
• Ansvara för framtagande och uppdatering av månads- och kvartalsrapporter till ledningen
• Administrera och följa upp tidrapportering samt headcount inom projektorganisationen
• Arbeta aktivt med budget- och prognosarbete kopplat till kostnadsställen
• Skapa, sammanställa och rapportera relevanta KPI:er på månadsbasis
• Följa upp avdelningens kostnader och personalstyrka per kostnadsställe samt initiera nödvändiga åtgärder
• Delta i månads-, kvartals- och årsbokslut inklusive underlag för intern kontroll och externa revisioner
• Arbeta i nära samarbete med kollegor i Sverige, USA, Tyskland, Storbritannien och globalt
• Utföra ad hoc-analyser, rapportering och andra specialuppdrag vid behov
Din profil Vi söker dig som har ett starkt driv och ett strukturerat arbetssätt samt trivs i en dynamisk miljö med högt tempo.
• Eftergymnasial utbildning, högskole- eller kandidatexamen inom ekonomi/företagsekonomi
• Erfarenhet av att arbeta inom projektverksamhet, gärna inom industri- eller infrastruktursektorn
• Goda kunskaper i redovisning enligt IFRS, lokala regelverk samt koncernredovisning
• Självständig, ansvarstagande och noggrann med förmåga att prioritera och leverera i tid med hög kvalitet
• Ambitiös lagspelare som trivs med att samarbeta och hantera perioder med hög arbetsbelastning
• Stark analytisk förmåga och ett intresse för data och IT-verktyg
• Mycket goda kunskaper i MS Excel
• Erfarenhet av Tableau, Power BI och/eller Alteryx är meriterande
• Kunskap i SAP är en fördel
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• Ytterligare språkkunskaper är meriterande
Bli en del av Unik Resurs - Din karriär och utveckling är vår prioritet! Vi värderar varje individs unika kompetens och engagemang. På Unik Resurs strävar vi efter att inte bara vara din arbetsgivare, utan en partner i din karriärsutveckling. Vi är ett team och genom regelbundna avstämningar jobbar vi tillsammans för att du både ska utvecklas och trivas i din roll som konsult. Vårt erbjudande:
• Fast månadslön: Hos oss får du ekonomisk stabilitet med en konkurrenskraftig och pålitlig månadslön.
• Trygga anställningsvillkor: Vi följer kollektivavtal och erbjuder förmånliga försäkringar för din trygghet och välbefinnande.
• Personlig och professionell utveckling: Du kommer att ha kontinuerlig kontakt med din Konsultchef, som finns där för att ge både personlig support och professionell coachning.
• Unikt nätverk: Som en del av Unik Resurs är du aldrig ensam. Du blir en del av ett nätverk av professionella, där samarbete och stöd står i centrum.
• Kompetensutveckling genom Unik Academy: Vi investerar i din framtid genom kontinuerlig utbildning och utvecklingsmöjligheter via vår Unik Academy.
Vi välkomnar dig att ta nästa steg i din karriär med oss på Unik Resurs. Ansök idag för att bli en del av vårt engagerade och framåtsträvande team!
Ansök redan idag! Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag! Urval sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera dina uppgifter i ditt CV.Sök tjänsten genom att klicka på ansök och registrera dig i vår databas, detta för att följa riktlinjerna som gäller för GDPR.
För frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta ansvarigt rekryteringsteam;Jessica Ferm070-410 63 91jessica.ferm@unikresurs.se
