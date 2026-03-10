Financial Controller till Sheraton Stockholm Hotel
Sheraton Stockholm Hotel befinner sig i en spännande utvecklingsfas med ambitionen att bli Nordens bästa hotell. Nu söker vi en Financial Controller som vill ta nästa steg i karriären och vara med och utveckla ekonomiavdelningen tillsammans med vår Director of Finance.
Det här är en möjlighet för dig som idag arbetar som redovisningsekonom och vill ta ett större ansvar i en internationell hotellmiljö, där du får kombinera operativt ekonomiarbete med analys, uppföljning och teamledning.
Om rollen
Som Financial Controller får du en central roll i ekonomiavdelningen. Du ansvarar för den löpande redovisningen och leder arbetet i teamet av ekonomiassistenter. Rollen innebär ett nära samarbete med hotellets avdelningschefer och ledningsgrupp, där du bidrar med uppföljning, analys och ekonomiskt stöd.
Du rapporterar till Director of Finance och ingår i ett ekonomiteam bestående av sex personer.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
* Leda och kvalitetssäkra den löpande redovisningen inom ekonomiavdelningen.
* Samordna arbetet i teamet av ekonomiassistenter.
* Säkerställa korrekta resultat för respektive redovisningsperiod.
* Genomföra månatliga uppföljningar med avdelningschefer.
* Upprätta bokföringsordrar i samband med månadsbokslut.
* Ansvara för avstämning av samtliga balanskonton.
* Hantera periodiseringar av förutbetalda kostnader.
* Förbereda och rapportera moms- och skattedeklarationer.
* Medverka i framtagandet av månadsrapporter.
* Delta vid intern och extern revision.
* Säkerställa efterlevnad av bolagets policies och lokala regelverk.
* Vid behov stötta reskontrafunktioner och income audit.
* Delta i övriga arbetsuppgifter inom ekonomiavdelningen.
* Kandidatexamen inom ekonomi eller motsvarande.
* 3-5 års erfarenhet som redovisningsekonom eller liknande roll.
* Goda kunskaper i svenska redovisningsprinciper (USALI meriterande).
* Erfarenhet från hotell- eller restaurangverksamhet är meriterande.
* God kommunikativ förmåga på svenska och engelska.
Mycket goda kunskaper i Excel samt erfarenhet av ekonomisystem, gärna SAP.
* Strukturerad och noggrann.
* Självständig men trivs i team.
* Kommunikativ och pedagogisk.
* Initiativtagande och lösningsorienterad.
Vad vi erbjuder
Sheraton Stockholm Hotel är en internationell och dynamisk arbetsplats med ett välkänt varumärke. Som en del av Marriott International får du goda utvecklingsmöjligheter, både i Sverige och internationellt.
* Heltidstjänst (100 %), tillsvidareanställning.
* Arbetstid huvudsakligen måndag-fredag.
* Flexibilitet kan krävas i samband med bokslut.
* Kollektivavtal tillämpas.
Förmånliga personalpriser på hotell inom koncernen världen över.
Låter det här som nästa steg i din karriär? Skicka in din ansökan så snart som möjligt - urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vid frågor om tjänsten, kontakta:
Director of Finance, Andreas Wiberg
Telefon: 08-412 35 60
Välkommen med din ansökan till Sheraton Stockholm Hotel!
The Sheraton brand, established in 1937, has been synonymous with excellence in hospitality. The Sheraton Stockholm Hotel, opened in 1971 as the first international 5 star hotel in Stockholm, and it's an icon in Sweden's capital city. As part of Marriott International, Sheraton Stockholm Hotel is providing guests with thoughtful amenities, contemporary accommodation, and the best city center location. Our commitment to sustainability aligns with our owner Archer Hotel Managements ethos, making us a unique choice for conscientious travelers.
Redefining the Essence of Hospitality
We are in the end of a renovation journey at Sheraton Stockholm. This marks the beginning of our mission to redefine the essence of hospitality. We have transformed all our spaces, hotel rooms, implemented new food and beverage concepts and expanded our gym and wellness. As we embark on this transformation, we are seeking the best industry people to join our team. Ersättning
