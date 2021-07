Financial Controller till OptiGroup - Novum Executive AB - Administratörsjobb i Mölndal

Prenumerera på nya jobb hos Novum Executive AB

Novum Executive AB / Administratörsjobb / Mölndal2021-07-07Financial Controller till OptiGroup, GöteborgOptiGroup är en internationell ledande business-to-business-distributör med huvudkontor i Mölndal. Vi förvärvar och utvecklar företag som specialiserar sig på att förse kunderna med produkter och tjänster som ökar effektiviteten och bidrar till en mer framgångsrik verksamhet. OptiGroup-bolagen stödjer över 110 000 kunder i 19 länder runtom i Europa.Vi söker en Financial Controller till vårt team inom Group Accounting i Mölndal. Du kommer tillsammans med gruppen ansvara for bokslut, konsolidering, årsredovisning och rapportering. Du kommer ingå i gruppen som en av 4 personer som rapporterar till Koncernredovisningschefen.Huvudsakliga arbetsuppgifter:Rollen är varierande och man jobbar både "högt och lågt" och teamet jobbar med att stötta och hjälpa varandra med arbetsuppgifterna vid behov, men du har dina egna ansvarsområden. Du bör ha ett genuint intresse för att jobba med olika IT-stöd då vi behöver en backup till vår superuser, samt att vi dessutom i närtid kommer att gå in i ett uppgraderingsprojekt avseende vårt koncernredovisningssystem.Delaktig i koncernkonsolideringDelaktig vid månadsbokslut/ kvartalsbokslut/årsbokslut avseende legal redovisning och koncernredovisningSupport och stöd till dotterbolagen och till SSC i BudapestRapportering till ledningen mmFramtagande av statistik och rapporter till myndigheterDelaktig i systemunderhåll och uppdateringarDelaktig i ad-hoc projektÖvrigt inom området redovisning/skatt förekommande uppgifterKvalifikationer och erfarenhet:Vi söker dig som har ett par års erfarenhet från någon form av legal redovisning (K3) och det är meriterande om du har erfarenhet av koncernrapportering i större bolag. Akademisk utbildning är inget krav men meriterande, relevant arbetslivserfarenhet kan kompensera för högskoleutbildning. Svenska och engelska behärskar du obehindrat i både tal och skrift.2021-07-07For att passa i rollen är det viktig att du är en lagspelare som gillar att samarbeta och har lätt för att kommunicera med andra. Du tar initiativ, ansvar och har ett systematiskt arbetssätt. Du motiveras av att arbeta mot uppsatta mål och deadlines och har ett intresse för systemfrågor. Optigroup utvecklas kontinuerlig så det är också viktigt att trivas i en föränderlig och utvecklande miljö.Vi erbjuder:Vi erbjuder dig ett arbeta i en internationell miljö på ett företag i en förändringsfas, där utveckling innefattande förvärv och förändring är en del av vardagen. Välkommen med din ansökan!Om OptiGroupOptiGroup är en ledande europeisk distributionsgrupp som erbjuder kundanpassade leveranslösningar till B2B-kunder. Vi förvärvar och utvecklar företag som specialiserar sig på att förse kunderna med produkter och tjänster som ökar effektiviteten och bidrar till en mer framgångsrik verksamhet. Genom aktivt och långsiktigt ägande bidrar OptiGroup med branschexpertis och synergier mellan dotterbolagen. OptiGroup-koncernen med en omsättning på ca 1 miljard EUR och 1500 anställda.I denna rekrytering samarbetar vi med Novum Executive. För mer information är du välkommen att kontakta Heidi Höyem på 070-5131622 eller Björn Torsteinsrud på 070-3983255. Intervjuer och urval kommer att ske från 4 augusti 2021.Varmt välkommen med din ansökan!Sista dag att ansöka är 2021-08-04Novum Executive ABFlöjelbergsgatan 143126 MÖLNDAL5852447