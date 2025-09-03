Financial Controller till Myndighet | Stockholm
Är du en erfaren Financial Controller med god insikt i offentlig sektor och söker ett nytt konsultuppdrag i Stockholm? Vi på Jefferson Wells söker nu en kvalificerad finansiell controller till Svenska Institutet för ett uppdrag med start i oktober. Uppdraget är på heltid och sträcker sig över sex månader med möjlighet till förlängning. Vill du bidra till en välfungerande ekonomistyrning i en komplex statlig organisation? Välkommen med din ansökan redan idag!
Ort: Stockholm
Start: 6 oktober
Uppdragslängd: 6 månader, med möjlighet till förlängning
Omfattning: Heltid, kontorstider
Om jobbet som Financial Controller
Som Financial Controller hos Svenska Institutet kommer du att ingå i ett ekonomiteam om tre personer och arbeta självständigt med ekonomistyrning inom offentlig sektor. Enheten ansvarar för budget, prognos, uppföljning och rapportering till regeringen, vilket innebär att du får en central roll i myndighetens ekonomiska planering och analysarbete.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
* Planera, följa upp och analysera budget och ekonomisk styrning
* Genomföra ekonomiska och administrativa utredningar
* Arbeta med ekonomisystem utifrån ett verksamhetsperspektiv
* Hantera löpande redovisning och avstämningar
* Ge stöd till ekonomihandläggare i ekonomiadministrativa frågor
* Ta fram underlag till tertialuppföljningar och årsredovisning
* Samordna intern administrativ verksamhet
Den vi söker
Vi söker dig som har en relevant ekonomisk utbildning och flera års erfarenhet som controller inom offentlig sektor. Du är självgående, analytisk och har god förståelse för statlig redovisning och ekonomistyrning. Du har arbetat i liknande uppdrag tidigare och trivs med att ta ansvar och bidra till utveckling.
Vi ser gärna att du uppfyller följande:
* Minst 3 års erfarenhet som controller inom offentlig sektor
* Relevant ekonomisk utbildning (minst gymnasienivå)
* Goda kunskaper i Excel och MS Office
* Erfarenhet av ekonomisystem så som Unit4 ERP, Raindance eller Visma
* Kunskaper i analysverktyg som QlikView, Insikt eller Power BI
* Erfarenhet av statlig redovisning
* God förmåga att kommunicera obehindrat på svenska i tal och skrift
För detta uppdrag krävs att du kan redovisa för två tidigare genomförda uppdrag inom offentlig sektor i liknande roll under de senaste två åren.
Om Jefferson Wells:
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat kompetensförsörjning av chefer och specialister. Jefferson Wells unika expertis och branscherfarenhet gör att vi kan få verksamheter att växa och erbjuda en långsiktig karriärutveckling för våra kandidater. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup. Med vårt omfattande nätverk kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb.
Hur du ansöker:
För att söka tjänsten klickar du på "Ansök nu" och skapar ett konto hos oss. Notera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Vi arbetar med löpande urval och ser fram emot din ansökan snarast. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-17
Sista dag att ansöka är 2025-09-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ffa12b2c-fd59-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104) Arbetsplats
Jefferson Wells Kontakt
Julia Höglund Julia.Hoglund@jeffersonwells.se
9490760