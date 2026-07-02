Financial Controller till Malmö
Andara Group AB / Controllerjobb / Malmö Visa alla controllerjobb i Malmö
2026-07-02
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Vill du kombinera finansiell analys med verksamhetsnära rapportering i en internationell miljö? Nu söker vi en erfaren Financial Controller för ett spännande konsultuppdrag med start efter sommaren.
I rollen ansvarar du för finansiell rapportering, kassaflödesprognoser och uppföljning av verksamhetens resultat. Du arbetar nära ledningen och bidrar med beslutsunderlag, analyser och rapporter samtidigt som du driver utvecklingen av rapporteringsprocesser och ökad automatisering.Publiceringsdatum2026-07-02Dina arbetsuppgifter
Ansvara för kassaflödesrapportering och prognosarbete
Ta fram månadsrapporter och finansiella analyser
Stödja ledning och verksamhet med rapporter och beslutsunderlag
Utveckla och effektivisera rapporteringsprocesser
Bidra till ökad automatisering och datavisualisering i moderna BI-verktyg
Vi söker dig som
Har akademisk utbildning inom ekonomi eller motsvarande
Har flera års erfarenhet av finansiell rapportering och analys
Är van att arbeta med resultat-, balans- och kassaflödesrapportering
Har erfarenhet av prognosarbete i en komplex verksamhet
Trivs i systemintensiva miljöer och har mycket goda kunskaper i Excel
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
Vem är du?
För att passa bra i rollen är du självgående, strukturerad och analytisk. Du har ett starkt affärsfokus, trivs med siffror och har förmågan att omsätta data till värdefulla insikter för verksamheten.
Mer om tjänsten
Konsultuppdrag under 3-6 månader
Tillsättning: 1 augusti eller enligt överenskommelse
Omfattning: heltid
Placering: centrala Malmö
Andara ansvarar för hela rekryteringsprocessen. Vid frågor, kontakta vår rekryteringsansvariga Linda Gadd på linda.gadd@andaragroup.se
.
Skicka in din ansökan redan idag! Vi läser och kallar till intervjuer löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen att skicka in din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8012362-2083603". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Andara Group AB
(org.nr 556900-9003), https://andaraeconomy.teamtailor.com
Sankt Johannesgatan (visa karta
)
211 46 MALMÖ Arbetsplats
Andara Economy Jobbnummer
9990363