Financial Controller till Malmö

Andara Group AB / Controllerjobb / Malmö
2026-07-02


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Vill du kombinera finansiell analys med verksamhetsnära rapportering i en internationell miljö? Nu söker vi en erfaren Financial Controller för ett spännande konsultuppdrag med start efter sommaren.
I rollen ansvarar du för finansiell rapportering, kassaflödesprognoser och uppföljning av verksamhetens resultat. Du arbetar nära ledningen och bidrar med beslutsunderlag, analyser och rapporter samtidigt som du driver utvecklingen av rapporteringsprocesser och ökad automatisering.

Publiceringsdatum
2026-07-02

Dina arbetsuppgifter
Ansvara för kassaflödesrapportering och prognosarbete

Ta fram månadsrapporter och finansiella analyser

Stödja ledning och verksamhet med rapporter och beslutsunderlag

Utveckla och effektivisera rapporteringsprocesser

Bidra till ökad automatisering och datavisualisering i moderna BI-verktyg

Vi söker dig som

Har akademisk utbildning inom ekonomi eller motsvarande

Har flera års erfarenhet av finansiell rapportering och analys

Är van att arbeta med resultat-, balans- och kassaflödesrapportering

Har erfarenhet av prognosarbete i en komplex verksamhet

Trivs i systemintensiva miljöer och har mycket goda kunskaper i Excel

Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska

Vem är du?
För att passa bra i rollen är du självgående, strukturerad och analytisk. Du har ett starkt affärsfokus, trivs med siffror och har förmågan att omsätta data till värdefulla insikter för verksamheten.
Mer om tjänsten

Konsultuppdrag under 3-6 månader

Tillsättning: 1 augusti eller enligt överenskommelse

Omfattning: heltid

Placering: centrala Malmö

Andara ansvarar för hela rekryteringsprocessen. Vid frågor, kontakta vår rekryteringsansvariga Linda Gadd på linda.gadd@andaragroup.se.
Skicka in din ansökan redan idag! Vi läser och kallar till intervjuer löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen att skicka in din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8012362-2083603".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Andara Group AB (org.nr 556900-9003), https://andaraeconomy.teamtailor.com
Sankt Johannesgatan (visa karta)
211 46  MALMÖ

Arbetsplats
Andara Economy

Jobbnummer
9990363

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