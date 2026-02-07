Financial Controller till Magnum Ice Cream Company
Jurek Recruitment & Consulting AB / Controllerjobb / Solna Visa alla controllerjobb i Solna
2026-02-07
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jurek Recruitment & Consulting AB i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige
The Magnum Ice Cream Company, tidigare en del av Unilever, är idag ett självständigt och börsnoterat bolag med en omsättning om cirka 7,9 miljarder euro med varumärken som Ben & Jerry's, GB Glace och Magnum. Vi befinner oss på en spännande tillväxtresa där affärsmannaskap, innovation och ägarmentalitet står i centrum.
Hos oss kombineras tempo och struktur med kreativitet och premiumkänsla. Vi skapar förutsättningar för människor och affär att växa - samtidigt som vi utvecklar glassupplevelser som förvandlar vardagliga stunder till något minnesvärt. För vi vet att livet smakar bättre med glass.
Vill du utvecklas, göra skillnad och vara med och forma framtiden för ett globalt varumärke i förändring, är detta rätt plats för dig.
Rollen som Financial Controller
Som Financial Controller har du en central roll i att säkerställa hög kvalitet, transparens och regelefterlevnad i den finansiella rapporteringen för de nordiska bolagen. Du arbetar nära Nordic Financial Controller Lead och Nordic CFO och är delaktig i etableringen av den nya Ice Cream-organisationen.
Rollen kombinerar klassisk finansiell kontroll och redovisning med utvecklings- och förbättringsarbete i en miljö präglad av förändring, tempo och affärsfokus. Du förväntas ta initiativ, se helheten och driva frågor hela vägen - från analys till beslut och genomförande.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Säkerställa korrekt finansiell rapportering för nordiska legala enheter, både koncern- och legalt
Ansvara för balansräkningsuppföljning, rörelsekapital och kassaflödesrapportering
Säkerställa efterlevnad av interna kontroller, policies och legala krav
Koordinera och driva interna och externa revisioner i Norden
Driva effektiviseringar och förbättringar av finansiella processer
Arbeta tvärfunktionellt med interna funktioner och externa partners
Stötta verksamheten i frågor kring finansiella risker och intern kontroll
Bidra med finansiell expertis i en föränderlig och tillväxtorienterad miljö
Din bakgrund, erfarenhet och kompetens
Vi söker dig som är analytisk och strukturerad, men som också tycker om att ta initiativ, arbeta tvärfunktionellt och driva saker framåt med tydligt ägarskap.
Vi ser gärna att du har:
Akademisk examen inom ekonomi, finans eller redovisning
Minst 5 års erfarenhet från liknande roll inom financial controlling/redovisning
God kunskap inom finansiell rapportering, intern kontroll och riskhantering
Erfarenhet av att arbeta i komplexa organisationer med flera intressenter
Förmåga att ta ägarskap, driva frågor framåt och hålla andra ansvariga
Stark kommunikativ förmåga och vana att presentera för seniora stakeholders
Som person är du förändringsbenägen, lösningsorienterad och har ett tydligt business partner-mindset. Du trivs i gränslandet mellan detaljer och helhet, vågar utmana när det behövs, är prestigelös och har ett "can-do"-förhållningssätt.
Vad vi erbjuder
Hos oss får du vara med på en resa som skapar framtidens glassföretag. Du kommer att arbeta i ett dynamiskt och inspirerande nordiskt team där du får möjlighet att påverka och där innovation och passion för affären genomsyrar allt vi gör.Publiceringsdatum2026-02-07Så ansöker du
I den här processen samarbetar Magnum med Jurek och vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Marie Källström, tel. 070 751 93 43 alternativt marie.kallstrom@jurek.se
. Då urvalsprocessen sker löpande är du varmt välkommen med din ansökan så snart som möjligt via www.jurek.se.
Är du redo att skapa framtidens glassupplevelse? Ansök nu och bli en del av vår resa!
Om Magnum Ice Cream Company
With 19.000 expert ice cream colleagues and iconic brands like GB Glace, Magnum, Cornetto and Ben & Jerry's, loved in 76 countries, we are the world's largest Ice Cream company leading the industry We have been taking pleasure seriously for more than 100 years, serving happiness with every lick or scoop of ice cream for generations.
The Magnum Ice Cream Company (formerly part of Unilever) is all about growth. Growing our business. Growing our customers' businesses. Growing our people's careers. Growth begins with empowerment. So we free our people to be innovative, responsible entrepreneurs, driven and equipped to give our consumers more amazing products and unforgettable moments - and having fun doing it.
Jurek är en specialiserad partner inom rekrytering och konsultuthyrning som hjälper företag att hitta rätt kompetens inom Finance, Legal & Compliance, Banking & Insurance, HR och Business support. Vårt erfarna team kombinerar branschkunskap med ett starkt nätverk för att skapa träffsäkra och hållbara matchningar. Vi arbetar långsiktigt, personligt och med hög kvalitet, för att skapa bästa möjliga upplevelse för både kunder och kandidater. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7171433-1830266". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jurek Recruitment & Consulting AB
(org.nr 556694-5324), https://jobb.jurek.se
Biblioteksgatan 11 (visa karta
)
111 46 STOCKHOLM Arbetsplats
Jurek Jobbnummer
9729505