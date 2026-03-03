Financial Controller med fokus på analys, budget och utveckling
Bravura Sverige AB / Controllerjobb / Stockholm Visa alla controllerjobb i Stockholm
2026-03-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bravura Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med finansiell rapportering, analys och system i en affärsnära roll på ett globalt bolag? Är du strukturerad, noggrann och trivs med ansvar? Då kan denna tjänst som Financial Controller vara rätt för dig!Publiceringsdatum2026-03-03Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag på heltid som varar i 6 månader. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos vår kund. Det finns goda möjligheter till förlängning av uppdraget.Om företaget
Företaget är en global aktör och marknadsledande inom logistik. Den svenska verksamheten är en väletablerad organisation med tydligt affärsfokus och höga krav på kvalitet, struktur och leverans.
Ekonomifunktionen har en viktig roll i den finansiella styrningen och fungerar som ett stöd till verksamheten i frågor som rör rapportering, uppföljning och analys. Teamet inom Financial Controlling driver utveckling av struktur, system, budget, bokslut och rapportering. Här välkomnas du till en stabil och kompetent grupp där samarbete, ansvar och effektivitet är avgörande.Dina arbetsuppgifter
Som Financial Controller arbetar du brett inom finansiell uppföljning och rapportering med stort eget ansvar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Delta i månads- och årsbokslut.
Analysera balans- och resultaträkning.
Vara nyckelspelare i budget- och prognosarbetet.
Bidra till utveckling av finansiella system och processer.
Ansvara för delar av investeringsprocessen.
Du arbetar i system som Oracle, SAP och Power BI.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller motsvarande erfarenhet.
Erfarenhet av redovisning och/eller controlling.
God systemvana och intresse för finansiella IT-system.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska.
Meriterande:
Erfarenhet från större organisation eller internationell miljö.
Vi söker dig som är analytisk, strukturerad och trygg i siffror. Du trivs i en roll med många kontaktytor och har förmågan att kommunicera finansiell information på ett tydligt och pedagogiskt sätt. Vidare är du ansvarstagande, prestigelös och motiveras av att arbeta i en verksamhet där utveckling och förbättring är en naturlig del av vardagen.
Övrig information
Start: Omgående Plats: Stockholm Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
#Specialist Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7299956-1871604". Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://ledigajobb.bravura.se
Hornsbruksgatan 28 (visa karta
)
117 34 STOCKHOLM Arbetsplats
Bravura Jobbnummer
9774857