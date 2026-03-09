Financial Controller | Konsultuppdrag| Umeå
Är du en analytisk, noggrann och drivande ekonom med erfarenhet av finansiell rapportering och bokslutsarbete? Vi på Jefferson Wells söker nu en Financial Controller till ett konsultuppdrag hos en av våra kunder i Umeå. I rollen får du arbeta nära verksamheten och ta ett helhetsansvar för rapportering, analyser och redovisningsprocesser inom en nordisk koncern. Välkommen med din ansökan redan idag!
Ort: Umeå
Anställningsform: Konsultuppdrag via Jefferson Wells
Omfattning: Heltid, (distansarbete möjligt upp till 50%)
Uppdragets längd: Start omgående - tom 30/10 till att börja med.
Övrigt: Urval sker löpande och uppdraget kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om uppdraget
Som Financial Controller blir du en nyckelperson i teamet för finansiell rapportering, där du tillsammans med kollegor ansvarar för redovisning och rapportering för verksamheter i flera nordiska länder. Arbetet innefattar såväl operativa som mer strategiska delar - från bokslut och resultatanalyser till att hålla dig uppdaterad om gällande lagar, regelverk och rapporteringskrav.
Rollen passar dig som trivs i en miljö med högt tempo, komplexa transaktionsflöden och många kontaktytor. Du kommer ha nära samarbete med både avdelningschefer och andra supportfunktioner i Norden.
Du kommer bland annat att:
delta i arbetet med månads-, kvartals- och årsbokslut
ansvara för rapportering inom koncernen enligt gällande redovisningsprinciper (IFRS)
följa upp och analysera resultat och finansiell ställning
föreslå och genomföra korrigeringar i linje med interna regelverk
bevaka omvärldsfrågor inom redovisning, skatt och rapporteringskrav
Profil
För att lyckas i rollen söker vi dig som har en gedigen ekonomibakgrund och trygghet i redovisning och rapportering. Du är van vid att arbeta självständigt, samtidigt som du uppskattar ett nära samarbete med andra.
Du är analytisk, strukturerad och har lätt att kommunicera komplex information på ett begripligt sätt. Dessutom trivs du i en roll där du får vara både noggrann specialist och drivande problemlösare.
Vi söker dig som har:
Civilekonomexamen eller motsvarande utbildning på universitet/YH
Minst 3 års erfarenhet som redovisningsekonom, revisor eller i liknande roll
Mycket goda kunskaper inom redovisning, analys och bokslutsarbete
God förståelse för lagar, skatteregler och aktuella rapporteringskrav
Goda kunskaper i engelska, både tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet från bank- och finansverksamhet
Erfarenhet från tillverkningsindustri
Erfarenhet av internationella organisationer Dina personliga egenskaper
Vi tror att du är en person som:
har stark numerisk analysförmåga och arbetar snabbt och korrekt
kommunicerar tydligt och tryggt i en matrisorganisation
är noggrann, serviceinriktad och har hög kvalitet i ditt arbete
drivs av att utvecklas och ta dig an nya utmaningar
planerar och organiserar ditt arbete effektivt
håller dig uppdaterad och fördjupar din specialistkunskap
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett av Sveriges största konsultbolag av chefer och specialister inom ekonomi, executive, marknad & försäljning, inköp & logistik och Ingenjörsområdet. Vi har den unika förmånen att samarbeta med företag, myndigheter och organisationer inom privat och offentlig sektor i hela Sverige. Våra konsultchefer har gedigen kunskap inom just ditt område och som konsult hos oss är din karriär och utveckling alltid i fokus. Hos oss kan du både gå som tillsvidareanställd konsult på ett specifikt uppdrag eller som samarbetspartner med eget företag. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup. Så ansöker du
