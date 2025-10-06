Financial controller för konsultanställning hos SJR
2025-10-06
Är du redo för en ny utmaning som tar din karriär till nästa nivå?
Har du erfarenheten, drivkraften och ambitionen att skapa verkligt värde för våra kunder.Publiceringsdatum2025-10-06Om tjänsten
Vi söker nu erfarna Financial controllers för konsultuppdrag hos våra kunder - en nyckelroll för dig som brinner för detaljerna, men som också ser helheten och kan bidra till affärsmässig utveckling för kundföretaget.
Ansvarsområden
I rollen som Financial Controller får du en nyckelroll i att driva den finansiella styrningen framåt. Du arbetar nära verksamheten med att analysera resultat, ta fram beslutsunderlag och utveckla processer för budget, prognos och rapportering. Med din analytiska förmåga och ditt engagemang bidrar du till att stärka kundens ekonomiska kontroll och skapa förutsättningar för långsiktig tillväxt.
Dina ansvarsområden inkluderar:
• Bokslutsarbete och viss rapportering
• Budgetering och prognosarbete
• Uppföljning av KPI:er
• Kostnads- och intäktsanalyser
• Stöd till verksamheten i ekonomiska frågor
• Sammanställa och analysera ekonomiska rapporter för ledning.
• Processutveckling och intern kontroll
• En rådgivande och konsultativ roll
Lämplig bakgrund
Med dina över fem års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete har du byggt upp en gedigen förståelse för ekonomiska flöden och processer. Genom att ha verkat i olika typer av organisationer har du fått värdefulla insikter i hur strukturer och arbetssätt kan variera - och hur de kan optimeras. Du drivs av att identifiera förbättringsområden och omvandla det till insikter som skapar verkligt affärsvärde för kunden.
Du har gedigen kunskap och stort intresse för system och BI-verktyg.Dina personliga egenskaper
Du drivs av nyfikenhet och en vilja att lära och utvecklas tillsammans med din kunds organisation och SJR som arbetsgivare.
Du har en förmåga att skapa förtroende hos våra kunder och kan förmedla vad du kan bidra med på ett enkelt och pedagogiskt sätt.
Du talar och skriver svenska och engelska obehindrat.Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig Konsultchef Hanna Lindgren på hanna.lindgren@sjr.se
.
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.
Sista ansökningsdag är 2025-12-05.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
Fast l?n + provision
Sista dag att ansöka är 2025-12-05
Hanna Lindgren hanna.lindgren@sjr.se
