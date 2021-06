Financial Controller / Controlling / Redovisning till välkänt te - Bravura Sverige AB - Administratörsjobb i Stockholm

Bravura Sverige AB / Administratörsjobb / Stockholm2021-06-29Om Bravura:Bravura är ett bemannings- och rekryteringsföretag för organisationer som vill hitta Next Gen Professionals. Hos oss finns massor av jobbmöjligheter, framförallt för dig i början av karriären med 0-8 års erfarenhet. Via oss kan du jobba som konsult eller bli rekryterad. Hitta ditt drömjobb - vi hjälper dig att lyckas!2021-06-29Det här är ett konsultuppdrag med goda möjligheter till överrekrytering. I den här rollen får du initialt en anställning hos Bravura, och det är uttalat att företaget har för avsikt att erbjuda dig anställning hos dem på sikt. Detta ger både dig och företaget en bra möjlighet att lära känna varandra samt utvärdera hur ni trivs med ert samarbete.Företaget är den nya generationens telekomföretag. Deras cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. De är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt - året om. De har bestämt sig för att förändra IT-och telekomindustrin och föra världen närmare deras kunder. I företagets Finance Shared Service-funktion ingår du i ett team om drygt 20 dedikerade medarbetare.I rollen som Financial Controller har du en bred roll där du kommer hantera en variation av ärenden, ansvar och frågor. Du ansvarar bland annat för olika förbättringsarbete i projekten kopplat till ekonomi och redovisning. Du ansvarar även för den interna kvalitetssäkringen där du ser över balanskontoavstämningar, inkomstdeklarationer samt bokslut och årsredovisning. Därtill är du även medverkande i redovisningsteamet operativa arbetsuppgifter som exempelvis den löpande redovisningen, skatteredovisning och månatlig rapportering. Du är i detta också behjälplig och utgör ett stöd och bollplank i frågor som rör just redovisning.Utbildning, Erfarenhet och personliga egenskaper:Relevant eftergymnasial utbildningNågra års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete där du gjort bokslut självständigtErfarenhet av att arbeta inom redovisningsavdelning eller revisionsbolagGod systemvanaMycket goda kunskaper i ExcelMycket goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skriftDen här rollen förutsätter att du som söker är hjälpsam, prestigelös och trivs i en roll där du förväntas vara tillgänglig för att svara på frågor och utveckla andra. Arbetsgruppen karakteriseras av en positiv inställning och mycket energi och det är viktigt att du vill vara med och bidra till detta arbetsklimat.Då företaget och den här funktionen verkar i en föränderlig miljö som i sin tur ställer krav på att löpande tänka utanför de sedvanliga metoderna och ramarna förutsätter den här rollen att du är initiativrik, kreativ och inte räds hugga i där det behövs. Tjänsten har många kontaktytor varför rollen ställer krav på att du har en mycket god kommunikativ förmåga.Övrig information:Start: Omgående men med hänsyn till uppsägningstidPlats: SolnaLön: Enligt överenskommelseFunderingar kring Bravuras rekryteringsprocess? Du finner svar på de vanligast förekommande frågorna härÄr du nyfiken på hur vår rekryteringsprocess är upplagd? Du hittar mer information här: https://www.bravura.se/din-karriar. Har du frågor om tjänsten eller kring din registrering är du välkommen att kontakta vår kandidatsupport på vår chatt, info@bravura.se eller 08-400 240 50 så hjälper vi dig. Ange vilken tjänst det gäller.Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval. Välkommen med din ansökan!Sökord: Financial Controller, controller, controlling, ekonom, ekonomi, redovisning, omgående, heltid, Stockholm, redovisningsekonom, civilekonomVaraktighet, arbetstidHeltid TillsvidareEnligt överenskommelse.Sista dag att ansöka är 2021-07-29Bravura Sverige AB5837371