Financial controller
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Är du redo för att hänga med på vår spännande resa? Ellevio är ett av Sveriges största energibolag och tillsammans fortsätter vi att elektrifiera Sverige. Hos oss är du del av en trygg och viktig framtidsbransch samtidigt som du får möjlighet att göra skillnad, växa som individ och ha riktigt kul på vägen! Vi tror på en ljus och hållbar framtid, gör du?
Financial Controller på Ellevio – utveckla redovisning, processer och framtidens energibransch!
Om rollen som Financial controller
Arbetet som Financial controller är brett med alltifrån teoretiska utredningar till mer dagligt operativt arbete. En stor del av Ellevios fakturerings- och kundreskontraprocess hanteras internt av en funktion utanför Finance och andra transaktionsbaserade tjänster, såsom leverantörsreskontra, anläggningsredovisning och vissa redovisningstjänster är outsourcade. I stället för att arbeta operativt med dessa uppgifter ansvarar vi inom Financial control för styrning, kravställning och kvalitetssäkring av processerna och fungerar som stöd till de interna och externa funktionerna i deras dagliga arbete.
Hos oss får du en central roll kopplad till Ellevios faktureringsprocess; Accounts Receivable (AR). Du fungerar som länken mellan Finance och våra fakturerings-, krav- och kreditfunktioner samt outsourcingpartner och säkerställer att interna kontroller, legala krav och redovisningsprinciper efterlevs.
Rollen innefattar även ett självständigt redovisningsansvar för fyra mindre holdingbolag.
Du kommer bland annat att:
Ansvara för redovisning, avstämningar och analyser kopplade till AR-processen.
Ansvara för bokslutsarbete, avstämningar och upprättande av årsredovisningar för holdingbolagen.
Arbeta med moms, energiskatt, deklarationsunderlag och kontakter med Skatteverket.
Säkerställa kvalitet i månads- och årsbokslut samt bidra med rapportering och uppföljning som exempelvis analys av osäkra kundfordringar.
Driva och delta i förbättringsarbete inom fakturering, betalningslösningar, system och arbetssätt.
Samarbeta nära Business Control, fakturering/reskontra, outsourcingpartner, revisorer och andra delar av Financefunktionen.
Teamet du ingår i består av kunniga, prestigelösa och engagerade Controllers som är en del av avdelningen Finance som stöttar olika delar av vår verksamhet.
Tjänsten är placerad på vårt huvudkontor på Valhallavägen, helt nära Gärdet, med närhet till både bra kommunikationer och fina grönområden.
För att du ska passa och trivas i rollen
Vi söker dig som har högskole- eller universitetsutbildning inom ekonomi, alternativt motsvarande erfarenhet, och som har arbetat självständigt några år med redovisning och att upprätta månads- och årsbokslut. Du har god förståelse för ÅRL och redovisningsregelverk såsom K3 och är van att hantera stora datamängder i Excel. Din förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift behöver också vara mycket god. Vi ser det som positivt om du har erfarenhet av eller intresse för att använda digitala verktyg, analysverktyg och AI för att effektivisera processer, stärka kvaliteten i analyser och rapportering samt bidra till utvecklingen av verksamhetens arbetssätt.
Som person är du strukturerad, analytisk och samarbetsorienterad. Du trivs med deadlines, ser mönster och avvikelser i data och har modet att stå för din bedömning när redovisningsprinciper, processer eller regelverk behöver tydliggöras.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av moms, energiskatt eller andra skattefrågor.
Erfarenhet från transaktionstäta bolag eller processintensiva ekonomifunktioner.
Kunskap inom databashantering, Power BI eller andra business intelligence-system.
Vana att arbeta med processutveckling, systemförändringar eller interna kontroller.
Ellevio som arbetsgivare
Det är viktigt för oss att medarbetare trivs, känner engagemang och drivs av viljan att kontinuerligt lära nytt och utvecklas. Endast då kan vi tillsammans nå vår vision om en ljus och hållbar framtid. Hos oss får du stora möjligheter att både påverka företaget i stort och din egen karriär. Ett fint bevis på det är att vi 2026 blivit utnämnda till Karriärföretag - för sjätte året i rad!
Vi arbetar ständigt för ett hållbart och utvecklande arbetsklimat där jämställdhet, mångfald och inkludering är en självklarhet. Till exempel finns ELLE-nätet, Ellevios interna kvinnliga nätverk, och vi utbildar alla anställda i kollektiv intelligens för att skapa förutsättningar för ökad samverkan och trivsel.
På Ellevio ser vi våra kontor som en viktig mötesplats där vi tillsammans bygger kultur, delar idéer och samarbetar. Du förväntas därför tillbringa merparten av din arbetstid på kontoret. Vi erbjuder samtidigt ett flexibelt arbetssätt som värnar om en god balans i vardagen samt många andra fina förmåner. Läs gärna mer här Ellevio | Vårt erbjudande
Om du vill ta reda på mer:https://www.ellevio.se/karriar/vem-gor-vad-pa-ellevio/ https://www.ellevio.se/karriar/mot-vara-medarbetare/ https://www.ellevio.se/karriar/ellevios-rekryteringsprocess/
Bra för dig att veta
Gillar du det du har läst hittills och vill vara med på vår resa framåt – skicka in ditt CV eller Linkedinprofil senast den16 augusti. Vi planerar att påbörja intervjuer under augusti och rekommenderar dig att skicka in din ansökan så snart som möjligt. I rekryteringsprocessen kan tester och/eller case ingå som ett komplement till intervjuer.
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Karin Thulin karin.thulin@ellevio.se
eller på tel. 076-872 69 96 eller ansvarig rekryterare Fatou Thunblad på fatou.thunblad@ellevio.se
. Under veckorna 31 och 32 är vi på semester och kan inte svara på frågor, men vi återkommer så snart vi kan.
Då vi är en samhällsviktig verksamhet genomför vi alltid bakgrundskontroller på samtliga slutkandidater. Eftersom den aktuella tjänsten är inplacerad i säkerhetsklass genomför vi också, i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585), en säkerhetsprövning innan anställning. Vi sköter rekryteringen internt och undanber oss därför kontakt från externa leverantörer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ellevio Sverige AB
(org.nr 559414-0542), https://www.ellevio.se/
115 53 STOCKHOLM Arbetsplats
Ellevio Jobbnummer
10011542