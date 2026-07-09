Financial Controller
Kvdbil AB / Controllerjobb / Göteborg Visa alla controllerjobb i Göteborg
2026-07-09
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Vill du arbeta i en central roll där kvalitet, struktur och analys står i fokus? Vi söker nu en engagerad Financial Controller till KVD Group som vill ta ett helhetsgrepp om våra bokslutsprocesser och bidra till en stark och effektiv ekonomifunktion.
Om jobbet
Som Financial Controller hos oss ansvarar du för att säkerställa hög kvalitet i vår finansiella rapportering. Du har en nyckelroll i bokslutsarbetet och arbetar aktivt med att utveckla processer, rutiner och intern kontroll. Rollen innebär många kontaktytor både internt och externt, där du fungerar som en viktig partner till verksamheten.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ansvara för månads- kvartals-, årsbokslut och rapportering.
Upprätta och analysera finansiella rapporter, inklusive resultat- och balansräkning.
Upprätta årsbokslut och årsredovisning för dotterbolagen.
Säkerställa regler för efterlevnad och intern kontroll enligt gällande lagar och standarder.
Vara delaktig i kontakt med revisorer och stötta i revisionsprocessen.
Driva förbättringsinitiativ inom redovisning och finansiella processer.
Vi söker dig som:
Har akademisk utbildning inom ekonomi.
Har flerårig erfarenhet inom redovisning och koncernredovisning.
Har mycket god erfarenhet av månads- och årsbokslut.
Har arbetat med internkontroll.
Har erfarenhet av koncernredovisning inom IFRS.
Meriterande om man har erfarenhet av Business Central och Capego.Publiceringsdatum2026-07-09Dina personliga egenskaper
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är analytisk och har förmåga att förstå och tolka finansiell information på djupet. Du arbetar strukturerat och har god förmåga att hantera deadlines kopplade till exempelvis bokslut och rapportering. Vidare har du ett processinriktat arbetssätt och trivs med att utveckla tydliga rutiner och arbetssätt som stärker den interna kontrollen.
Du är även kommunikativ, pedagogisk och tydlig i ditt sätt att förmedla finansiell information, och har lätt för att samarbeta med olika delar av verksamheten.Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning som vi inleder med sex månaders provanställning. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Hos oss får du marknadsmässig lön, är anställd under kollektivavtalet och får ta del av ett attraktivt förmånspaket med tillhörande försäkringar.
Frågor om tjänsten?
Kontakta Frida Thielen, Koncernredovisningschef: frida.thielen@kvdgroup.se
Vi behandlar ansökningarna löpande, så sök tjänsten redan idag!
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Skicka ansökan". Ansökningar per e-post kan vi tyvärr inte beakta.
I den här rekryteringen har vi valt annonsering och kanaler och tackar därför vänligen men bestämt nej till direktkontakt med försäljare och rekryteringsföretag.
Urvalsarbetet kan kompletteras med personlighets- och logiktester och/eller bakgrundskontroll. Vi utför drogtest på slutkandidat innan avtal om anställning träffas.
Om Kvdbil
Kvdbil är Sveriges största marknadsplats för begagnade bilar och säljer 26 000 fordon varje år. Vi går till jobbet varje dag med en övertygelse om att bilbranschen kan vara schysst, ärlig och transparent. Det driver oss att ge god service och hitta lösningar som verkligen underlättar för våra kunder.
Så är det att jobba på Kvdbil
Hos oss är du expert på ditt område, men du behöver inte vara bäst på allt. Du är en del av en organisation full med kunskap och kollegor som har din rygg när du behöver det. Här arbetar du under ett tillitsbaserat ledarskap bredvid kollegor med många olika bakgrunder, erfarenheter, åldersgrupper och personligheter.
Må bra hos oss
Under 2025 genomförde vi på Kvdbil hälsoinitiativet Må bättre tillsammans för våra medarbetare. Initiativet var en del av vårt långsiktiga arbete med arbetsmiljö och social hållbarhet, med målet att stärka välmående och skapa en mer hållbar arbetsvardag. Fokus låg på att göra hälsa konkret och tillgänglig i vardagen, genom inspiration, kunskap och praktiska verktyg som fungerar både på och utanför jobbet.
Du kan läsa mer om initiativet här: https://www.kvd.se/mabattre
Väx med oss
Vi är ett företag i ständig förändring där vi har snabba beslutsvägar med möjlighet att göra sin röst hörd och vara med och påverka. För dig som drivs av att ständigt utvecklas och verka i en föränderlig vardag, finns rum för att växa inom bolaget. Vi har många kollegor som gjort karriär internt och vuxit i både ansvar och expertis under åren. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7817638-2093547". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kvdbil AB
(org.nr 556746-1180), https://jobb.kvdbil.se
Kilsgatan 4 (visa karta
)
411 04 GÖTEBORG Arbetsplats
Kvdbil Jobbnummer
9997567