Har du redovisningen i hjärtat och ett skarpt öga för siffror, struktur och kvalitet? Trivs du i en roll där du både får fördjupa dig i detaljer och samtidigt bidra till helheten? Då kan du vara den Financial Controller vi söker för ett uppdrag på 2-5 månader.
Ansvarsområden
Som Financial Controller kommer du bland annat ansvara för:
Löpande redovisning och kvalitetssäkring av bokföring
Moms- och skattehantering samt säkerställande av att gällande regelverk följs
Månads-, kvartals- och årsbokslut
Analys av resultat, balansposter och avvikelser
Utveckling av interna rutiner och processer kopplat till redovisning och rapportering
Stöd till verksamheten i ekonomiska frågor
Lämplig bakgrund
Vi tror att du har:
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi, gärna med inriktning redovisning
Flera års erfarenhet av löpande redovisning och bokslutsarbete
Mycket god kunskap om moms och skatt
Erfarenhet från koncernmiljö är meriterande, liksom vana vid större ekonomisystem
Stark förståelse för regelverk och redovisningsprinciperDina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du är:
Noggrann, strukturerad och kvalitetsmedveten
Självgående och ansvarstagande
Nyfiken och lösningsorienterad - du tar gärna initiativ och förbättrar arbetssätt
Analytisk med god förmåga att förstå samband och helheter
Prestigelös och samarbetsinriktad - du trivs i en kultur där man ställer upp för varandra
Trygg i att hantera många samtidiga uppgifter och skifta fokus när det behövsOm företaget
Vår kund är en stor koncern med en genuint familjär laganda, som har sitt kontor utanför Ljungby- här hjälps man åt, vi håller ett högt tempo och har många trådar i luften samtidigt. God kommunikation och ett personligt driv är önskvärt.Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig Konsultchef Sandra Bruveris på sandra.bruveris@sjr.se
. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2026-03-06
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
