Financial Contract Specialist till Telia Finance
Bravura Sverige AB / Backofficejobb / Stockholm Visa alla backofficejobb i Stockholm
2026-07-07
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Har du erfarenhet av kundservice och administration och brinner för att leverera god service? Är du dessutom ansvarstagande och prestigelös som person? Då kan du vara den vi söker! Hos Telia Finance blir du en del av ett mindre, sammansvetsat team inom ett etablerat och marknadsledande företag, där du får möjlighet att utvecklas över tid i en bred roll.Publiceringsdatum2026-07-07Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag på heltid. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos Telia Finance. Det finns goda möjligheter till förlängning av uppdraget.Om företaget
Telia Finance är ett fristående bolag som agerar finansieringsmotor åt Telia och bedriver verksamhet i hela Norden och erbjuder finansierings- och paketeringslösningar till moderbolagets kunder. De bidrar till ökad lönsamhet och ökad säljkraft för såväl Telia som för externa samarbetspartners och återförsäljare. Deras slagkraftiga portfölj skapar kundnytta i form av behov, funktion och pris. Telia Finance har sitt huvudkontor i Solna, där du får arbeta i en händelserik arbetsmiljö och erbjuds stora möjligheter att utvecklas.Dina arbetsuppgifter
I rollen som Financial Contract Specialist arbetar du på företagets backoffice-avdelning i en bred roll som kombinerar administration och kundservice. Arbetsuppgifterna varierar i både innehåll och komplexitet, där du successivt får ta dig an mer avancerade delar av processen. Du arbetar med registrering och handläggning av leasingavtal, administration av utrustning samt kundservice via mejl och ärendehanteringssystem. Ärendena kan exempelvis handla om fakturafrågor, adressändringar, uppsägningar eller andra avtalsrelaterade frågor. Arbetet innefattar även hantering av leverantörsfakturor, posthantering, kontroll av fakturascanning samt uppföljning och avstämningar kopplat till avtal och kunder.
Du ingår i ett kundorienterat team på 14 personer där samarbete är centralt. I rollen förväntas du ta ett stort eget ansvar för dina arbetsuppgifter och aktivt bidra till teamets arbete med kontinuerliga förbättringar, samtidigt som du driver din egen utveckling framåt.
Exempel på arbetsuppgifter:
Hantera kundärenden via ärendehanteringssystem och e-post
Administrera och följa upp leasingavtal genom hela livscykeln
Kontrollera och hantera fakturaunderlag samt interna administrativa flöden
Stödja teamet i retur-, avsluts- och förlängningsprocesser
Delta i avstämningar och samarbete med interna funktioner och partners
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Avslutad gymnasieutbildning
Erfarenhet av arbete inom kundservice och administration
Erfarenhet av fakturahantering
God dator- och systemvana, inklusive grundläggande kunskaper i Excel
Du uttrycker dig väl i tal och skrift, både på svenska och engelska
Vi ser det även som meriterande om du har:
Erfarenhet från bank, finans eller kreditmarknadsbolag
Erfarenhet av ekonomiadministration, avtalshantering eller leasingadministration
För att lyckas i rollen som Financial Contract Specialist tar du stort ägandeskap för dina arbetsuppgifter, ser till att utförandet bli bra och säkerställer att allt blir slutfört i tid. Du är serviceinriktad och har ett intresse för att hjälpa kunder, samtidigt som du trivs med administrativa arbetsuppgifter och att arbeta strukturerat i olika system. Du arbetar nära ditt team där samarbete är en naturlig del av vardagen. Du bidrar med en ödmjuk och hjälpsam inställning och har inga problem med att ta dig an både enklare och mer komplexa arbetsuppgifter.
Övrig information
Start: 1 september eller enligt överenskommelse Plats: Solna, Stockholm Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig!
📧 info@bravura.se
📞 010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
#Nextgen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8011255-2089265". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://ledigajobb.bravura.se
Hornsbruksgatan 28 (visa karta
)
117 34 STOCKHOLM Arbetsplats
Bravura Jobbnummer
9995007