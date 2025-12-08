Financial assistant på heltid till Caldic i Malmö!
2025-12-08
Vill du arbeta med ekonomi och söker ett strukturerat och systemnära arbete i ett internationellt bolag? Beskriver du dig som noggrann, snabblärd och prestigelös? Då har vi rollen för dig!
Caldic är ett internationellt kemi- och livsmedelsbolag, med primärt fokus på livsmedel i Norden. I Malmö har de nyligen öppnat upp sina nybyggda lokaler i Fosie där de har produktion och distribution av över 4000 olika produkter och ingredienser. Nu söker de en konsult på 4 månader till deras ekonomiteam. Tjänsten innebär bland annat:
• Hantering av leverantörsreskontra, scanning av inkommande fakturor, bokning i ISP, kontering och attestering.
• Deltagande vid månadsbokslut avseende periodiseringar, öppna poster, avsättningar samt upplupna kostnader.
• Skapa och skicka bankfiler.
• Bevakar och hanterar gemensamma inkorgar.
Detta är ett konsultuppdrag på heltid med start i början av januari, t.o.m. slutet av april 2026. Arbetstiderna är förlagda måndag-fredag på dagtid 08.00-16.30. I denna tjänst kommer du vara anställd av StudentConsulting men utföra arbetet för Caldic på deras nya kontor i Fosie, Malmö.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
• Har relevant utbildning inom ekonomi, eller ett par års erfarenhet i en liknande roll.
• Har mycket god dator- och systemvana.
• Behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift.
För att trivas i rollen ska du vara driven, nyfiken och noggrann. Du har lätt för att lära dig nya saker och tar gärna till dig ny information för att kontinuerligt utvecklas. Dessutom har du förmågan att arbeta självständigt och ta eget ansvar, men kan även samarbeta med andra team.
Vi söker någon som kan starta omgående och har därför intervjuer löpande, så tveka inte på att ansöka redan idag!
