Financial Accountant & Office Administration till Chemetall AB
2026-03-30
Vill du arbeta i en bred och ansvarsfull roll inom ekonomi i ett internationellt bolag? Chemetall AB söker nu en Finance Accountant & Office Administration som vill ta ett helhetsansvar för redovisning och kontorsadministrativa uppgifter.Publiceringsdatum2026-03-30Om tjänsten
I denna mångsidiga roll kommer du att vara spindeln i nätet för både företagets ekonomiska- samt kontorsadministrativa funktion. Du säkerställer att deras ekonomiska processer är korrekta och effektiva. Ansvar för ekonomi- och redovisningsrelaterade uppgifter för den svenska verksamheten är det primära men de har även två filialer i Danmark och Finland, som är en del av ditt ansvar i rollen. Du rapporterar direkt till deras Finance Manager och samarbetar tätt med kollegor i koncernen i Norden samt Shared Service Center i Berlin.
Tjänsten är placerad på Chemetalls kontor i Hisings Backa och omfattar 37,5 timmar per vecka. Rollen ger en varierad och verksamhetsnära arbetsvardag där anställningen är långsiktig men inleds som konsult via Academic Work.
Du erbjuds
En dynamisk roll med goda utvecklingsmöjligheter,
En varm & engagerad företagskultur och förmåner som främjar välmående och balans i livet.Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär ett brett spektrum av uppgifter inom ekonomi och administration, där du bidrar till företagets stabilitet och trivsel.
Finance & Accounting
Ansvara för löpande redovisning, huvudbok samt avstämning av balans- och resultaträkning
Hantera momsrapportering, skatter och avgifter för Chemetall AB inklusive filialer
Delta extern finansiell rapportering och koncernredovisning samt vara kontaktperson mot revisorer
Ansvara för credit management och kundkreditbedömningar
Vara huvudsaklig kontakt gentemot Shared Service Center i Berlin samt stötta den lokala organisationen med finansiell data
Initiera och delta i förbättrings- och effektiviseringsprojekt samt fungera som länk mellan verksamhet och ekonomi
Office Administration
Administrera och uppdatera avtal, tillstånd och försäkringar för Norden
Ansvara för telefonisystem och växel i Sverige
Beställa marknads- och informationsmaterial samt stötta marknadsinitiativ
Bidra till intern kommunikation och administrativa uppgifter vid behov
Vi söker dig som
Har relevant eftergymnasial utbildning inom ekonomi/redovisning
Har flera års erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete
Har god förståelse för redovisning, moms, finansiell rapportering samt självständigt genomfört måndads & årsboksult
Har mycket god erfarenhet från ekonomiskhantering i SAP
Är analytisk, strukturerad och lösningsorienterad
Arbetar självständigt och tar ansvar för dina processer
Trivs i en bred roll med många kontaktytor, både lokalt och internationellt
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har
Branscherfarenhet
Tidigare erfarenhet från en liknande kombinerad roll
Erfarenhet av redovisning i nordiska länder
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Förändringsbenägen
Tillitsfull
Hjälpsam
Ansvarstagande
För att lyckas i rollen är du självgående, initiativrik och förbättringsdriven. Du har god samarbetsförmåga och trivs med att ta ansvar i en roll där du arbetar nära både verksamhet och ledning.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PY54D4". Omfattning
