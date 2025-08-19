Finance Manager SSC till NetOnNet, Borås
2025-08-19
NetOnNet öppnade den 10 mars 1999 med en enkel affärsidé: att sälja hemelektronik till lägre priser än i vanliga butiker. Vi fanns bara på Internet och sålde våra produkter direkt från lagerhyllan, utan onödigt krångel. 2001 kompletterades nätförsäljningen med Lagershopar där du handlar till samma låga priser som på nätet.
Sedan 1999 säljer NetOnNet hemelektronik från både egna och välkända varumärken direkt från lagerhyllan. Kunderna ska välja NetOnNet, inte bara för att vi har låga priser, utan även för att vi gör det enklare, ärligare och med fokus utifrån kunden själv. Det är så vi skapar mervärde och en stark relation med våra kunder. NetOnNet säljer till konsumenter och företag genom e-handel och fler än 30 Lagershoppar i Sverige och Norge. Sedan 2022 är vi del av Komplett Group. Vårt huvudkontor ligger i e-handelsstaden Borås.
Om rollen
I denna nyckelroll ansvarar du för att leda och vidareutveckla våra reskontraprocesser och bygga upp en ny SSC-struktur med fokus på effektivitet, kvalitet, nyckeltal för att kvalitetssäkra leverans till systerbolag, intern kontroll och affärsnytta. Du rapporterar till vår CFO och har ett nära samarbete med övriga funktioner inom Finance och andra stake-holders inom koncernen.
Leda, coacha och utveckla ett team på 12 personer
Driva förbättringsprojekt och hantera komplexa flöden
Optimera och leda reskontraprocesser inom både leverantör-och kundreskontra
Sätta struktur och ta fram KPI:er för leverans, kvalitet och prestation
Säkerställa effektiva och kvalitetssäkrade rutiner med stark intern kontroll
Samverka med IT, lagershop och inköp vid förändringar i processer och system
Kontakt med kunder, leverantörer och interna avdelningar
Delta i månads-, kvartals- och årsbokslut
Vem vi söker
Vi söker dig med en tydlig motivation i att sätta struktur och driva förbättringsarbete. Med intresse och fallenhet för system, processer och människor får du med dig andra i förändringsarbete. Du är van att leda andra med en tydlig, målinriktad och coachande ledarstil.
Du har goda kunskaper inom redovisning med gedigen erfarenhet av att effektivisera ekonomiska flöden. Du förstår vikten av en nära samverkan med andra funktioner, inte minst IT, i förändringsarbete. Tidigare erfarenhet som t.ex. projektledare eller systemägare ses som meriterande. Du har en högskoleutbildning inom ekonomi samt talar och skriver flytande svenska och engelska.
Wow - det här är vi!
NetOnNets arbete präglas av fyra värdeord - #enkla, #nyfikna, #tillsammans och #handlingskraftiga - det är våra ledstjärnor i vardagen. För oss är också mångfald och inkludering viktigt, vi strävar efter att ha en bred mångfald på NetOnNet, dels för att vi ska spegla samhället i stort, dels för att mångfald berikar organisationen med viktiga insikter som ger ökad förståelse för företagets ständigt växande kundbas.
Vår arbetsplatsstrategi förenar det bästa av två världar, där vi kombinerar effektiviteten i det digitala arbetssättet med kreativiteten och styrkan med de fysiska mötena. Wow säger vi! Det ger dig möjlighet att arbeta hemifrån en viss del av arbetstiden.
På det här viset vill vi forma ett starkt hållbart företag med medarbetare som utvecklas som individer som möjliggör starka resultat.
Låter detta som ett jobb för dig? Då vill vi gärna av att veta mer om dig! I denna rekrytering samarbetar NetOnNet med Jerrie. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Frida Garding Lindstrand, 0723-330149 alt. frida.lindstrand@jerrie.se
.
Urval och intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan så snart som möjligt. Ersättning
Månadslön - Fast lön
Sista dag att ansöka är 2025-09-10
