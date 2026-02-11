Finance Director till Evergreen Garden Care
Evergreen Garden Care är en av världens ledande aktörer inom trädgårdsvård utanför Nordamerika, med stark närvaro i Europa, Australien och Nya Zeeland. Vi står bakom välkända varumärken som Substral, Roundup och Weibulls och driver utvecklingen inom jord, växtnäring, fröer och växtskydd.
Hållbarhet och innovation är kärnan i vår verksamhet. Vi har en tydlig tillväxtagenda och arbetar målmedvetet för att utveckla produkter som gör det enklare att odla - med omtanke om både människor och miljö. Ett aktuellt exempel är att Weibulls torvfria, KRAV-märkta såjord nyligen utsågs till Årets Trädgårdsprodukt 2025 - den första i sitt slag på den nordiska marknaden.
Hösten 2024 etablerade vi oss i Skandinavien genom förvärvet av Econovas trädgårdsverksamhet. Tillsammans med starka nordiska varumärken som Weibulls och Hammenhögs erbjuder vi nu ett komplett sortiment - med lokal närvaro och global styrka.
Vi söker nu en erfaren Finance Director till vårt kontor i Åby, Norrköping, med övergripande ansvar för ekonomifunktionen i Sverige, Norge och Danmark. Rollen kombinerar strategiskt, kommersiellt och operativt ansvar och kräver en ledare som kan bygga, leda och coacha ett high-performing finance team.
Som Finance Director säkerställer du korrekt finansiell rapportering både lokalt och på koncernnivå, driver den finansiella agendan i hela verksamheten och bidrar till synergier, optimerat rörelsekapital och framtida tillväxt. Du blir VD:ns viktigaste partner och en nyckelperson i både den nordiska ledningsgruppen och det globala Finance Leadership Teamet.
Du leder ett finance-team om fyra personer och är en närvarande, tydlig ledare som skapar trygghet, utveckling och struktur - samtidigt som du driver förändring i hela organisationen. Som senior ledare bidrar du till samarbete över funktioner, tydliga prioriteringar och hållbara beslut, och balanserar koncernens krav med lokala behov i Skandinavien.
I rollen driver du bland annat:
Budget, prognoser och kommersiell controlling med affärsfokus
Korrekt bokslut, årsredovisningar och finansiell rapportering
Leverans av snabb och tillförlitlig management information
Treasury, skatt och moms i samarbete med externa partners
Utveckling av KPI:er och finansiella mål samt beslutsstöd till VD och ledning
För att lyckas i rollen behöver du ha erfarenhet från en ledande finansroll inom tillverkningsindustri, gärna med teamansvar och god förståelse för både produktion och kommersiell verksamhet. Du är strategisk, affärsdriven och en tydlig business partner som kan kommunicera och presentera komplexa frågor på ett enkelt sätt. Du har gedigen erfarenhet av redovisning, rapportering, kommersiell controlling och koncernkonsolidering i internationella bolag. Du är strukturerad, självgående och prioriteringsstark, trivs med att leda team i en hands-on-miljö och har erfarenhet av globala ERP-system samt starka Excel- och PowerPoint-kunskaper.
Evergreen präglas av engagerade team och ett positivt kollegialt klimat, där drivna och inkluderande kollegor bidrar till en arbetsvardag som känns både meningsfull och inspirerande. Simon Tjäder, som du rapporterar till, beskriver rollen så här:
"Som Finance Director hos Evergreen får du bygga en modern finance-funktion i en verksamhet med starka varumärken och tydlig tillväxtagenda. Du leder en transformation, påverkar affären internationellt och bidrar direkt till vår hållbarhetsresa - där omställningen till torvfri jord minskar Sveriges CO2-utsläpp. Här får du både lokal närhet och global dynamik, och verklig möjlighet att lämna ett tydligt avtryck."
Du kan läsa mer om Evergreen Garden Care här: https://www.lovethegarden.com/se-sv
Varmt välkommen med din ansökan!
I denna rekrytering samarbetar Evergreen Garden Care med The Finance Family och har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta Magnus eller Julia:Magnus.aberg@financefamily.se
eller 0709-81 77 51julia.lundstrom@financefamily.se
eller 0705-11 23 36
P.S. Vi jobbar kompetensbaserat och du behöver inte bifoga något personligt brev. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Alla kandidater genomgår samma moment i rekryteringsprocessen, inklusive djupintervju och arbetspsykologiska tester.
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
