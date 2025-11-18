Finance Consultant Dynamics 365 till Columbus
2025-11-18
Är du ekonom med ett brinnande intresse för system, processer och verksamhetsutveckling? Vill du jobba i team med några av Nordens främsta experter inom Microsoft Dynamics 365? Då kan det här vara din nästa utmaning!
Vad innebär rollen?Som Finance Consultant hos oss på Columbus hjälper du våra kunder att utveckla och effektivisera sina finansiella affärsprocesser - både i nya implementationer och i vidareutvecklingsprojekt hos befintliga kunder.
Du får arbeta brett med uppgifter som:
Förstudier och behovsanalys
Workshops och processkartläggning
Testning, parametrisering och datamigrering
Coachning av kunder i hur de kan få ut maximalt värde ur sitt ERP
I rollen blir du både specialist och rådgivare, och din förståelse för ekonomi och verksamhet gör att du kan guida kunderna mot bättre beslutsstöd och effektivare flöden.
Hos oss jobbar du aldrig ensam - du blir en del av ett erfaret team av konsulter och projektledare som stöttar varandra och delar kunskap
Du kan arbeta från något av våra kontor i Stockholm, Göteborg eller Malmö eller till viss del på distans om det passar dig bättre.
Varför jobba hos oss?Vi är Nordeuropas ledande partner inom Dynamics 365 och erbjuder en miljö där utveckling, frihet och samarbete står i fokus.
Anders, en av våra kollegor som gick från ekonomichef till affärskonsult, beskriver tre anledningar till varför han trivs:
Kompetensutveckling: Jag får växa varje dag - både genom e-learning, certifieringar och genom diskussioner med kollegorna. Vi har enorm kompetens inom Dynamics!
Spännande kunder: Våra projekt är komplexa och sträcker sig över tillverkning, produktion och distribution samt retail, både nationellt och internationellt.
Kulturen: Vi jobbar verkligen i team, hjälper varandra och har mycket frihet under ansvar.
Vem är du?
Vi tror att du:
Har arbetat med Dynamics 365 Finance / AX i minst tre år som konsult och kan konfigurera i F&O
Har flera års erfarenhet av ekonomi, gärna från internationell miljö
Kommunicerar tydligt och trivs i kunddialoger
Talar och skriver flytande svenska och engelska
Du har varit med i flertal implementationsprojekt där du ansvarat för finans eller delar av finans.
Varför Columbus?Columbus är ledande i Norden inom Dynamics 365 och som Business Consultant på Columbus kommer du hålla dig uppdaterad och ligga i framkant. Det innebär att vi satsar mycket på att du ska utvecklas både på ett personligt och professionellt plan, bland annat genom att du deltar på Microsofts konferenser och i andra sammanhang som är relevanta för att du ska kunna växa.
Vi har en stark teamkänsla - vilket innebär att det finns en hög grad av samarbete och kunskapsutbyte mellan kollegor. Utöver det så får du tillhöra ett härligt och erfaret gäng i en platt organisation där det finns möjlighet att påverka din egen utveckling men även företagets.
Ansökan och nästa stegHos oss kan du ansöka med din LinkedIn och/eller CV och du behöver inte fylla i några långa frågeformulär. Bra, eller hur? . Har du frågor vänd dig till ansvarig rekryterare Alexander Tonelli Intervjuer kommer hållas löpande.
Om ColumbusColumbus är ett värdestyrt bolag med engagerade medarbetare som stöttar varandra i både framgång som motgång. Att ha en god balans mellan arbete och fritid är en självklarhet. Det kan vara allt från hämtning och lämning på förskola till väntan av det där paketet som ska levereras hem "någon gång mellan 10-19". Vi lämnar utrymme för återhämtning och ser till att arbeta proaktivt med blicken på horisonten. Dessutom så är vi riktigt bra på att fira framgångar och det är inte ovanligt med fika, lyxfrukost och AW på kontoret.
Vi lever efter våra värdeord - Stay Curious, Build Trust, Collaborate och Deliver Customer Success Ersättning
