Finance Business Analyst till Umeå!
2026-01-16
Upptäck en spännande roll i korsningen mellan finans, teknik och affär! Här får du möjlighet att vara med och forma lösningar där kvalitet, noggrannhet och affärsnytta verkligen räknas, och där ditt arbete får direkt betydelse för hur finansiella transaktioner hanteras. Rollen innebär ett nära samarbete med både verksamhet och utveckling i en dynamisk miljö, där komplexitet och ansvar går hand i hand med chansen att göra verklig skillnad. Låter det här som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag, urval sker löpande!
OM TJÄNSTEN
Vår samarbetspartner är ett globalt affärsdrivet finansbolag som erbjuder finansieringstjänster till andra företag.
I rollen som junior business analyst arbetar du med att förvalta och utveckla backloggen kopplad till finansiella transaktioner. Du säkerställer att affärskrav, regelverk och tekniska lösningar möts i välformulerade och prioriterade backlog-items, med fokus på korrekta, spårbara och effektiva betal- och bokföringsflöden. Rollen innebär ett nära samarbete med utvecklingsteam, ekonomi och andra verksamhetsfunktioner.
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd av Academic Work och arbetar ute på uppdrag hos vår samarbetspartner. Detta är ett konsultuppdrag som inledningsvis sträcker sig över tre till sex månader, med möjlighet till förlängning. Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.
Du erbjuds:
• Att bli en del av en internationell organisation där finansiell expertis möter bransch- och teknikkunskap och där du aktivt bidrar till att hjälpa kunder växa och skapa hållbar, långsiktig produktivitet över hela världen
• Möjligheten att växa inom företaget och stor chans till utveckling
• En dedikerad konsultchef som hjälper dig att komma in i rollen på bästa sätt
Dina arbetsuppgifter
• Bryta ner och formulera krav och user stories kopplade till betalningar, bokföring, avstämning och återbetalningar
• Prioritera och förvalta backloggen utifrån affärsnytta, risk och regulatoriska krav
• Säkerställa korrekt hantering av transaktionsflöden, inklusive felhantering och avvikelser
• Samarbeta med utvecklingsteam och verksamhet för att kvalitetssäkra lösningar och leveranser
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avslutad eftergymnasial utbildning inom ekonomi, IT eller motsvarande arbetslivserfarenhet
• Har erfarenhet av arbete med backlogg, kravställning och prioritering i digitala utvecklingsprojekt
• Har förståelse för finansiella transaktioner, betalflöden och grundläggande bokföringsprinciper
• Förmåga att omsätta affärsbehov och regulatoriska krav till tydliga user stories och acceptanskriterier
• Har god kommunikativ förmåga på svenska och engelska i både tal och skrift, då både språken förekommer i det dagliga arbetet
Det är meriterande om du har:
• Arbetat inom en liknande tjänst och arbetsuppgifter
• Anknytning/bor i Umeå
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ansvarstagande
• Ordningsam
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
