Finance Accountant till snabbväxande bolag

2026-01-15
Är du i början av din karriär inom ekonomi och redo för nästa steg? Har du ett starkt driv, ett öga för detaljer och vill utvecklas inom redovisning och controlling? Då kan du vara den Finance Accountant vi söker!
Vi söker rätt person till vår kund, ett snabbväxande och entreprenöriellt bolag där tempot är högt, beslutsvägarna korta och möjligheterna stora. Här får du chansen att kliva in i en bred roll inom löpande redovisning, samtidigt som du bygger den kompetens som behövs för att växa vidare mot redovisnings- eller controllerroller.
Rollen som Finance Accountant
Som Finance Accountant blir du en central person i ekonomiteamet på 6 personer. Du arbetar nära CFO och får snabbt ansvar och möjlighet att påverka. Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Löpande bokföring och avstämningar
Leverantörsreskontra och kundreskontra
Stöd i månads- och årsbokslut
Administration och uppföljning av kvitton, fakturor och betalningar
Delaktighet i förbättring och effektivisering av processer
Ad hoc-analyser och ekonomiskt stöd till verksamheten
Det här är en roll där du får växa i takt med bolaget. För rätt person finns tydliga utvecklingsvägar inom både redovisning och controlling.
Vem söker vi?
För att trivas hos oss är du en person med mycket energi, eget driv och ett proaktivt arbetssätt. Du tycker om att ta ansvar, utveckla rutiner och bidra med nya idéer. Vi tror att du:
Har kandidat- eller masterexamen i ekonomi (t.ex. redovisning, finans eller företagsekonomi)
Har cirka 1 års erfarenhet av ekonomiarbete, antingen parallellt med studierna eller efter examen
Har god förståelse för grundläggande redovisningsprinciper
Talar flytande svenska och engelska
Är strukturerad, noggrann och nyfiken
Trivs i en miljö där det händer mycket och där du kan påverka din egen utveckling
Erfarenhet från entreprenöriella miljöer eller snabbväxande bolag är meriterande, men inget krav.

Publiceringsdatum
2026-01-15
Arbetsplats: Stockholm city
Anställningsform: Heltidstjänst hos kundföretaget
Månadslön och bra förmåner
Redo att ta nästa steg?
Skicka in din ansökan redan idag! Intervjuer sker löpande och vi hoppas kunna tillsätta tjänsten innan jul 2025.
