Fin Crime Specialist på deltid sökes!
2025-12-24
Är du en trygg och analytisk person med erfarenhet av regelefterlevnad som söker ett flexibelt uppdrag? Vi söker nu en kvalificerad medarbetare till ett etablerat fintechbolag. Här får du använda din strategiska kompetens för att stötta organisationen och säkerställa högsta kvalitet i arbetet mot ekonomisk brottslighet.
OM TJÄNSTEN
Vår kund är ett fintechbolag med målet att förenkla finansiella processer för tillväxtbolag. Genom sin digitala plattform skapar de smidiga lösningar för företags ekonomiska behov.
Som FinCrime Specialist kliver du in i en kvalificerad roll där fokus ligger på strategiskt arbete, såsom riskbedömningar och framtagande av rutiner. Du kommer att stötta ett mindre team och arbeta med frågor som bland annat rör transaktionsmonitorering och utredningar.
Tjänsten är på deltid med en omfattning på ca 20-50 %, vilket ger en unik möjlighet att kunna kombinera med annan sysselsättning. Vi söker dig som kan starta omgående och uppdraget löper initialt under tre månader, med chanser till förlängning.
För detta uppdrag krävs ett utdrag ur belastningsregistret, vi rekommenderar dig därför att beställa det redan vid ansökan - klicka här för att beställa hem ett utdrag redan nu.
Dina arbetsuppgifter
I den här rollen arbetar du med kvalificerade och strategiska uppgifter inom ekonomisk brottslighet. Du kommer att ansvara för att granska larm gällande transaktionsmonitorering och bedrägerier, samt genomföra fördjupade kundkännedomskontroller (OCDD) vid misstänkt aktivitet.
• Granska larm från transaktionsövervakning och bedrägeriövervakning
• Använda AML- och bedrägeriverktyg, system och metoder för att upptäcka och minska risken för finansiell brottslighet
• Genomföra löpande kundkännedom och utredningar
• Utföra granskningar av avvikande aktiviteter samt rapportera misstänkta transaktioner.
• Svara på informationsförfrågningar från samarbetspartners och brottsbekämpande myndigheter
• Bidra till förbättring och uppdatering av befintliga processer, system och rutiner
• Göra samlade riskbedömningar och lämna rekommendationer baserade på risk
• Stödja utbildning och utveckling inom FCP-organisationen
• Ansvara för eskaleringar i den dagliga verksamheten
VI SÖKER DIG SOM
• Har minst tre års erfarenhet av arbete med att förebygga ekonomisk brottslighet (FinCrime/AML).
• Har erfarenhet från den finansiella sektorn, gärna från ett tillväxtbolag eller fintech.
• Har god kännedom om komplexa KYC-frågor och regelefterlevnad.
• Behärskar svenska och engelska mycket väl, både i tal och skrift.
• Känner dig trygg med att fatta självständiga beslut i en snabb och dynamisk arbetsmil
• Har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%.
Det är meriterande om du har
• En relevant certifiering som ACAMS eller ICA.
• Erfarenhet av SQL.
• Erfarenhet av att arbeta med olika internationella jurisdiktioner.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Som person är du flexibel, prestigelös och har en god förmåga att snabbt sätta dig in i nya sammanhang. Du är en person som naturligt identifierar var förbättringar kan göras och tar egna initiativ för att driva processer framåt. Du trivs med att arbeta i en föränderlig miljö och fungerar lika bra på egen hand som i samarbete med kollegor.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Du som kandidat bär huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %. Exempel på detta är studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande.
Sista dag att ansöka är 2026-01-24
